OM-Lens: la préfecture rassure les supporters lensois qui veulent faire le déplacement

Après que le RC Lens a déconseillé à ses supporters de faire le déplacement à Marseille dimanche pour le match de Ligue 1 face à l’OM, la préfecture des Bouches-du-Rhône a tenu à assurer que leur sécurité sera bien assurée.

Viendront ? Viendront pas ? Difficile de savoir aujourd’hui si les supporters lensois rallieront Marseille dimanche. Après les multiples incidents qui ont éclaté dans des stades de Ligue 1, à commencer par le stade Felix-Bollaert, théâtre de débordements samedi lors du derby face à Lille, les tensions sont grandes avec les supporters. Au lendemain de nouveaux violents affrontements entre supporters angevins et marseillais et entre supporters montpelliérains et bordelais, le RC Lens a déconseillé à ses fans de faire le déplacement pour assister au match de la 8eme journée de Ligue 1 face à l’OM.

"Un déplacement encadré"

"Suite aux derniers échanges avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône, les conditions de sécurité ne sont pas garanties", avait indiqué le club arthois dans un mail reçu par les fans Sang&Or, et révélé par l’AFP.

Une version qui ne va pas dans le sens de la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui a assuré que la sécurité sera bien assurée pour les Lensois. "Il a été indiqué aux supporters lensois qui se rendraient de façon groupée en car et en minibus au stade Vélodrome qu’un déplacement encadré pourrait être assuré afin de leur garantir l’accès au stade en toute sécurité", indique le communiqué publié ce jeudi.