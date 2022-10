OM-Lens: les images impressionnantes du visage en sang de Frankowski, victime d’une fracture du nez

Le piston droit du RC Lens Przemyslaw Frankowski s’est fracturé le nez samedi après un choc avec Pape Gueye face à l’OM (0-1) lors de la 12e journée de Ligue 1.

Le maillot Sang&Or a rarement aussi bien porté son surnom. Samedi soir lors du match de Ligue 1 OM-Lens au stade Vélodrome, le public marseillais a assisté à un choc de têtes très spectaculaire entre le Pape Gueye et le Lensois Przemyslaw Frankowski. Juste avant la pause, les deux joueurs se sont percutés involontairement en plein visage avant de rester de longues minutes allongés sur la pelouse, soignés par leurs staffs médicaux. Si le milieu de l’OM s’en est tiré avec un pansement au menton, il y a eu en revanche de la casse pour le Polonais.

OM-Lens : Przemyslaw Frankowski, le visage en sang après un choc avec Pape Gueye © ICON Sport

OM-Lens : Przemyslaw Frankowski © ICON Sport

OM-Lens : le câlin entre Przemyslaw Frankowski et Pape Gueye après leur choc © ICON Sport

Il souffre d'une fracture du nez

Le visage en sang, le piston droit lensois a été sérieusement blessé au nez. Son coach Franck Haise a indiqué après la rencontre qu’il souffre d’une fracture, sans en dire plus sur la durée de son éventuelle indisponibilité. Malgré ce gros pépin, Frankowski a pu aller jusqu’au bout de la rencontre et participer à la victoire de Lens au stade Vélodrome (0-1). Après avoir été soigné, il a quand même dû changer son maillot devenu bien plus sang que or.