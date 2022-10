OM-Lens: grâce à Pereira da Costa, les Lensois piègent Marseille et sont les nouveaux dauphins du PSG

Dans le choc du haut de tableau de cette 12e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens a fait tomber l'Olympique de Marseille au Vélodrome (0-1). Dans une rencontre très intense, avec des duels parfois à la limite, l'OM a poussé mais les Sang et Or n'ont pas fléchi et ont eu de la réussite sur une frappe de Pereira da Costa en fin de match. Ils sont provisoirement les nouveaux dauphins du PSG.

Après 90 minutes d'une intensité folle au Vélodrome, c'est peu dire que ce succès étriqué (0-1) de Lens face à Marseille ne reflète pas les efforts fournis par les acteurs de cette rencontre. Portés par leur public, sans cesse encouragés par leur coach Igor Tudor sur le banc, les Marseillais ont tout mis sur la table ce samedi, sans jamais parvenir à trouver la faille face à un bloc lensois bien organisé. Les Sang et Or ont, eux, eu des opportunités en contre. Et il en a fallu d'une - chanceuse - en fin de partie pour faire basculer le choc entre les deux candidats au podium.

Des cartons jaunes à foison, des duels limite... Grosse tension au Vélodrome

Avec sept cartons jaunes distribués sur le terrain, un en dehors à l'encontre du manager croate des Phocéens, Benoît Millot, l'arbitre de la partie, a eu du travail. Il s'en est d'ailleurs fallu de peu pour qu'il n'adresse un carton rouge à Sead Kolasinac dès la 16e minute de jeu, alors qu'il avait reçu un carton jaune deux minutes plus tôt. Mais quelques instants plus tard l'ancien Gunner, visiblement blessé, a été remplacé par Pape Gueye.

C'est alors que la tension a encore grimpé d'un cran. Tandis que l'OM mettait le pied sur le ballon, les duels dans l'entrejeu se montraient plus virils. Juste avant la pause, Jonathan Clauss était tout proche d'ouvrir le score, à la réception d'une remise subtile d'Alexis Sanchez par-dessus la défense lensoise, mais sa reprise en demi-volée touchait le montant gauche de Brice Samba (44e). Un manque d'efficacité à l'image de l'ensemble de la rencontre des coéquipiers de Matteo Guendouzi...

Troisième défaite consécutive en Ligue 1 pour l'OM

Au retour des vestiaires, l'opposition entre les deux formations reprenait de plus belle. Les Lensois, plus offensifs, se montraient dangereux par le biais de leur capitaine Seko Fofana (54e, 55e, 67e). Mais c'est finalement sur une frappe du droit aux 25 mètres de David Pereira da Costa, détournée du bout du pied par Leonardo Balerdi, que les Sang et Or parvenaient à arracher leur succès. Le ballon s'élevait dans les airs pour lober Pau Lopez et retomber à l'intérieur du but marseillais, bien aidé par la barre transversale (1-0, 78e).

La rentrée de Dimitri Payet dans le dernier quart d'heure n'y changera rien : l'OM est tombé dans le piège lensois et concède sa troisième défaite consécutive en championnat. Désormais 4e, Marseille voit son adversaire du soir prendre quatre longueurs d'avance pour s'installer provisoirement dans le fauteuil de dauphin du PSG, avant le match de Lorient à Troyes.