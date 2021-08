OM: les banderoles de soutien des supporters aux joueurs après les incidents de Nice

Les supporters de l'OM ont dévoilé ce samedi des banderoles de soutien pour les joueurs, le staff et la direction du club, une semaine après les incidents survenus à Nice.

Les Marseillais peuvent compter sur le soutien de leurs supporters. Au Vélodrome pour le match de la quatrième journée de Ligue 1 contre l'AS Saint-Étienne, les ultras ont dévoilé des banderoles pour saluer l'attitude des joueurs, du staff et de la direction lors des incidents survenus la semaine passée à Nice.

"Direction staff joueurs: fiers de vous", "Vous avez agir comme des guerriers", "Voilà ce que c’est que d’être marseillais", pouvait-on lire samedi soir dans les tribunes du virage sud. "Fini la tisane on envoie les 5 francs", ont aussi affiché les membres de la Vieille Garde, faisant non seulement référence aux Bad Boys de Marseille et à la fameuse tisane de l'ancien président Jacques-Henri Eyraud. Des supporters n'ont pas manqué non plus d'envoyer des piques aux Niçois, avec une banderole "Nissa merda".

Les conclusions de l'instruction le 8 septembre

De premières sanctions ont été infligées par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour les incidents de Nice-OM. Un match à huis clos (la victoire 4-0 contre Bordeaux) a été infligé au club azuréen, tandis que le préparateur physique marseillais Pablo Fernandez a été suspendu de toutes fonctions officielles à titre conservatoire.

Les autres parties du dossier ont été placées en instruction. Les conclusions seront rendues le 8 septembre.

Le match avait été interrompu au bout de 75 minutes lorsque Dimitri Payet a reçu une bouteille dans le dos, lancée depuis les tribunes. Bouteille qu'il a relancée vers le public, avant que des dizaines de spectateurs n'envahissent la pelouse, provoquant une bagarre générale et des échauffourées impliquant joueurs, membres d'encadrement, supporters et même dirigeants en tribune présidentielle. La rencontre avait finalement été relancée, mais s'était terminée aussitôt sur le score de 1-0, étant donné que les joueurs de l'OM n'étaient pas revenus sur le terrain. Le résultat n'a toutefois pas été enteriné par la LFP.