OM-Lille: hors-jeu ou pas hors-jeu? Le but accordé à Gigot provoque un gros débat

Samuel Gigot a donné l'avantage à l'OM ce samedi face à Lille, dans la belle affiche de la septième journée de Ligue 1. Son but semblait pourtant hors-jeu mais le VAR, avec son révélateur, a tranché.

Certains diront que le hors-jeu était évident, d'autres qu'il fallait bien sûr accorder le but. Ce qui est certain, c'est que la validation du but de Samuel Gigot samedi soir au Vélodrome, lors du match de la septième journée de Ligue 1 entre l'OM et le LOSC, fait grandement parler. D'autant que cette réalisation du défenseur, sa première sous le maillot marseillais, a donné l'avantage aux hommes d'Igor Tudor à la 61e minute.

Le hors-jeu potentiel de Gigot lors d'OM-Lille, le 10 septembre 2022 © Capture écran Canal+

Le révélateur reste un peu flou

Le révélateur sur le hors-jeu potentiel de Gigot lors d'OM-Lille, le 10 septembre 2022 © Capture écran Canal+

Avant que le camion du VAR ne tranche en informant l'arbitre central, Benoît Millot, il semblait pourtant presque évident que le joueur était hors-jeu au moment de la déviation de la tête signée Sead Kolasinac. Sur les ralentis, le doute était assez peu présent.

Pourtant, l'arbitre a bien validé le but. D'après les images diffusée un peu plus tard avec le révélateur - et donc les deux lignes tracées - il semble qu'il ait été considéré que Samuel Gigot était couvert d'un bout d'orteil par un Lillois.