OM-Lille: les virages du Vélodrome fermés en raison de la jauge à 5.000 spectateurs

Pour la réception du Losc dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1, l'OM devra respecter la jauge sanitaire de 5.000 personnes maximum au Vélodrome en raison des restrictions liées au coronavirus. Les deux virages, nord et sud, seront fermés.

L’OM reçoit Lille dimanche en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (20h45). Et le Vélodrome devra respecter la jauge de 5.000 personnes maximum due aux restrictions sanitaires. Selon nos informations, l’OM a échangé avec les groupes de supporters, qui ont gardé leur ligne de conduite habituelle en ces circonstances : "Tous présents, ou personne." Les associations ne veulent pas choisir entre leurs adhérents il n’y aura donc aucun abonné dimanche, derrière les buts. Les deux virages, nord et sud, seront fermés pour OM-Lille.

Environ 5.000 personnes seront tout de même présentes au Vélodrome. Elles devraient être réparties dans les parties basses des tribunes Jean-Bouin et Ganay. Entre 3.000 et 3.500 personnes proviendront des "hospitalités", abonnés VIP, loges, salons. Il s’agit de prestations relativement onéreuses et pour cette rencontre l’OM a aussi voulu satisfaire ses partenaires marketing. Les autres spectateurs autorisés seront représentés par des supporters qui ont acheté leur billet en place sèche et pour lesquelles un remboursement ou indemnisation peut s’avérer plus compliqué.

Marseille veut montrer l'exemple

L’OM va essayer de répartir ces 5.000 personnes sur une large partie des deux tribunes Ganay et Jean-Bouin. L’idée est d’éviter absolument l’image du stade Bollaert, où 5.000 supporters Sang et Or s’étaient entassés en une seule et même tribune lors de Lens-Lille en Coupe de France, ce qui avait suscité la colère des instances du foot mais surtout celle du gouvernement.

Selon nos informations, les représentants de l’État ont même fait savoir aux dirigeants du foot français que si une telle scène se reproduisait, ils se montreraient intransigeants et ne feraient preuve d’aucune souplesse concernant l’affluence dans les stades en période de crise sanitaire.

Via les stadiers, consigne devrait être donnée aux spectateurs présents de respecter un ou deux sièges d’écart entre personnes qui ne sont pas de la même "famille". L’OM va essayer de montrer l’exemple en espérant bientôt un assouplissement des contraintes sanitaires.