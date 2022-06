OM: Longoria aux Etats-Unis pour préparer l'avenir du club à moyen terme avec McCourt

Le président de l’OM, Pablo Longoria, et le directeur de la stratégie du club, Pedro Iriondo, ont passé le début de semaine aux Etats-Unis avec Frank McCourt et ses équipes afin de travailler sur l'avenir de Marseille sur le moyen terme.

A l’OM, l’avenir se prépare notamment de l’autre côté de l’Atlantique. Le président de l’OM Pablo Longoria était à Boston lundi et mardi avec Pedro Iriondo le directeur de la stratégie du club. Ils ont passé 48h aux Etats-Unis avec les équipes de Frank McCourt et l’actionnaire américain évidemment.

Au sein de la direction olympienne, on explique que ce rendez-vous a permis de travailler la stratégie de l’OM sur le moyen terme, soit une période de trois à cinq ans, une période pendant laquelle le football va connaître plusieurs réformes (Ligue des champions ouverte à plus d’équipes en 2024/25) ou différentes évolutions (Ligue 1 à 18 clubs, répartitions droits TV, fonds CVC etc.).

L'OM attend la réponse de la DNCG

Deuxième de Ligue 1 cette saison, l’OM a pour objectif de se qualifier pour la Ligue des champions tous les ans. Et de générer petit à petit assez d’argent pour éviter le recours systématique à l’actionnaire, même si Frank McCourt sera présent en cas de besoin. Pour l’immédiat, l’OM attend la réponse de la DNCG, le gendarme financier du football français, qui devrait intervenir jeudi.

Le club a fourni les éléments demandés par la DNCG et doit désormais être fixé avant l’ouverture du mercato estival, ce pourquoi la date du 9 juin a été avancée, le marché des transferts ouvrant ce vendredi 10.