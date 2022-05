OM: "Il est absolument exceptionnel", Larqué encense Longoria

Jean-Michel Larqué a exprimé un avis dithyrambique au sujet de Pablo Longoria, qui était mercredi l'invité exceptionnel de Rothen s'enflamme sur RMC. "Je trouve cet homme remarquable", a-t-il souligné.

L'interview-bilan de Pablo Longoria dans Rothen s'enflamme l'a totalement convaincu. Jean-Michel Larqué, membre de la Dream Team RMC Sport, n'a pas tari d'éloges à l'égard du président de l'Olympique de Marseille, juste après la diffusion de cet entretien exceptionnel sur RMC. "J'ai été impressionné par son intelligence et sa compétence", s'est enthousiasmé le consultant, également séduit par la "sérénité" et le "calme" du dirigeant espagnol. Il salue également son "respect" pour les "engagements des uns et des autres et des conversations individuelles".

"On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise tout"

"Je trouve cet homme remarquable, a-t-il insisté. Dans les 15 minutes que je viens d'écouter, je suis très agréablement surpris par ce que j'ai entendu. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise tout, notamment tous les rouages de la vie d'un club de haut niveau. Il maîtrise tout au niveau des instances supérieures, que ce soit l'UEFA ou la FIFA".

"Il est absolument exceptionnel. Les réponses étaient remarquables", a conclu Jean-Michel Larqué.

Face à Jérôme Rothen, Pablo Longoria a abordé ses ambitions pour le mercato, mais s'est aussi expliqué sur le départ de Boubacar Kamara et la situation d'Arkadiusz Milik. L'entretien a aussi été l'occasion pour lui de réitéré sa pleine confiance vis-à-vis de Jorge Sampaoli, qu'il considère comme une "personne fondamentale pour le projet".

