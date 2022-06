OM: le clan McCourt agacé par les nouvelles rumeurs de vente

Non, l’OM n’est pas à vendre, assure ce vendredi l’entourage de Frank McCourt, propriétaire de l’OM, dans La Provence au lendemain de la propagation de nouvelles rumeurs faisant état d’une potentielle cession du club. Un sujet qui revient fréquemment sur la Canebière.

Des rumeurs concernant une potentielle vente de l’OM ont refait surface cette semaine. Et cela n’a pas du tout plu à Frank McCourt (68 ans), propriétaire du club phocéen. Selon La Provence, ces bruits ont même fait "sortir" de ses gonds l’entourage de l’homme d’affaires américain qui a sèchement démenti la vente du club. "C’est totalement faux", ont assuré les proches de l’ancien patron de la franchise américaine de baseball des Los Angeles Dodgers.

Longoria va le rencontrer à Boston la semaine prochaine

Le clan McCourt envisage même d’entamer des procédures judiciaires contre ceux qui colportent ces rumeurs en rappelant son engagement à long terme avec l’OM. Selon La Provence, Pablo Longoria, président du club, et Pedro Iriondo, directeur de la stratégie de l'OM, sont d'ailleurs attendus la semaine prochaine à Boston pour évoquer l'avenir du club à long terme avec McCourt, né et établi dans la cité du Massachussetts.

En mars 2021, McCourt s'était exprimé dans plusieurs médias français, dont RMC, pour réaffirmer fermement son engagement avec le club marseillais, dont il a pris le contrôle en 2016. "Je ne suis pas en colère mais cela (les rumeurs de vente, ndlr) m'agace, parce que j'ai été très clair: le club n'a pas été à vendre, ne l'est pas et ne le sera pas, avait-il lancé dans l’émission Top of the Foot. Je vous le répète. J'ai dit que le club n'était pas à vendre. Ç'a été publié, écrit noir sur blanc, mais un magazine (So Foot) dit qu'ils ont un scoop sur la vente: mais c'est faux! Ça, c'est agaçant, ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste pour les supporters. Une de nos responsabilités, c'est de dire la vérité. Les rumeurs continueront, mais je continuerai de les nier."

Il est récemment revenu à Marseille pour assister au dernier match de la saison face à Strasbourg (4-0), validant la qualification directe en Ligue des champions. Il était également au Stade de France samedi dernier avec Longoria, pour la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool (1-0).

Dans une interview à RMC Sport le 25 mai dernier, Pablo Longoria, président de l’OM, a aussi rappelé l’attachement de McCourt au club. "Depuis que je suis arrivé au club, Frank McCourt est une personne très investie sur le projet, a insisté le dirigeant espagnol. Il m’a donné personnellement beaucoup de confiance, beaucoup de courage pour faire des choses. C’est lui qui voulait absolument venir pour le dernier match de la saison, partager ces moments avec sa famille. Je considère que, pour lui, vivre ce type de moments dans le monde du sport, dans le monde du football, à côté de sa famille, c’est incroyable. Avant le match, il voulait absolument parler avec Sampaoli, lui donner de la confiance. Quand tu possèdes un club, c’est pour vivre de tels moments, ce type d’émotions. Son niveau d’investissement dans le club est récompensé par des soirées comme celle-ci. Personnellement, en tant que président, je suis content qu’il ait pu vivre ce type d’émotions."