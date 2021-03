OM: Longoria va convoquer Lirola et Balerdi

Verbalisés en Espagne pour avoir participé dans la nuit de dimanche à lundi à une fête illégale, qu'ils décrivent plutôt comme un "grand dîner", les défenseurs de l'OM Pol Lirola et Leonardo Balerdi vont être entendus par le président Pablo Longoria. Des sanctions sont envisagées.

La reprise risque d'être désagréable pour Pol Lirola et Leonardo Balerdi. Alors que l'OM avait laissé quelques jours de repos à ses joueurs non-internationaux, le latéral espagnol et le défenseur central argentin se sont rendus à Badalone, sur la côte catalane, où ils ont participé dans la nuit de dimanche à lundi à ce que les médias espagnols décrivent comme une fête illégale. Surtout, ils ont été verbalisés par la police pour non-respect des consignes sanitaires en vigueur.

L'affaire est évidemment remontée aux oreilles de Pablo Longoria, qui n'a pas du tout apprécié le comportement des deux joueurs. Aussi, le président de l'OM va les convoquer dans la semaine, pour s'entretenir avec eux sur les événements qui ont eu lieu en Espagne durant le week-end. Lirola - présenté par la presse locale comme l'un des organisateurs de la soirée - et Balerdi auront l'occasion de s'expliquer. Des sanctions internes sont envisagées.

Les joueurs vont être testés à plusieurs reprises

Dans l'entourage des deux joueurs, on fait part des regrets de l'Espagnol et de l'Argentin, en évoquant une erreur de jeunesse regrettable, tout en assurant que ce n'était pas une fête avec plus de trente personnes comme évoqué dans les médias, mais un grand dîner avec moins d'une dizaine de convives.

L'OM reprenant l'entraînement ce mardi, pour affronter Dijon dimanche soir en Ligue 1, les deux joueurs vont être testés à plusieurs reprises dans la semaine pour savoir s'ils ne sont pas contagieux pour le reste de l'effectif.