OM: Longoria veut offrir de la "stabilité" à Sampaoli et aux joueurs

Invité de BFM Marseille, le directeur de la communication marseillais, Jacques Cardoze, s’est exprimé ce lundi sur la situation de Jorge Sampaoli à l’OM. Après une excellente première saison, le coach argentin devrait poursuivre sa mission la saison prochaine. Avant une prolongation? Le président Pablo Longoria souhaiterait en tout cas l’installer dans la durée sur le banc phocéen.

Une première saison riche en émotions. Jorge Sampaoli a conclu son début d’aventure à l’OM par une soirée inoubliable, samedi, lors de la dernière journée de Ligue 1. Marseille a profité de son carton contre Strasbourg (4-0) et de l’égalisation de Lens contre Monaco à la dernière minute (2-2) pour arracher une qualification directe en Ligue des champions. En terminant dauphin du PSG.

De quoi ravir Jorge Sampaoli, qui a hurlé sa joie sur la pelouse du Vélodrome. Avant d’être enlacé par ses joueurs, à l’image de Mattéo Guendouzi. Reste désormais à savoir si le coach argentin va poursuivre sa mission sur la Canebière, à l’heure où son contrat court jusqu’en 2023. Il a laissé entendre que oui en conférence de presse. A en croire Jacques Cardoze, c’est également la volonté des dirigeants de l’OM, convaincus par la qualité de son travail et sa capacité à fédérer.

"Longoria et Sampaoli ont fait ce projet ensemble"

"Les joueurs veulent de la stabilité. Ils adhèrent à 100% au projet qui a été développé cette année. Il y a une grande cohésion dans ce vestiaire et c’est extrêmement important, a expliqué le directeur de la communication de l’OM sur BFM Marseille. C’est pour ça que Pablo (Longoria, le président) a envie de donner cette stabilité. Il a envie de pouvoir s’inscrire à moyen terme, au moins, afin de pouvoir donner de la stabilité à Jorge, à tout le staff et à l’OM. Les grands clubs réussissent parce qu’à un moment donné il y a de la stabilité."

"Pablo fait attention à préserver l’autonomie de Jorge Sampaoli, pour qu’il ait le sentiment d’être pleinement maître de la situation et qu’il n’y ait pas d’interférences avec des gens qui lui disent quoi faire, a poursuivi Cardoze. Et surtout, ce projet, ils l’ont fait ensemble. Il l’a dit samedi devant les salariés. Il se souvient du moment où ils ont fait des choix de joueurs, un choix de philosophie. Pour lui, donner de la stabilité, c’est tout ça. C’est la garantie de pouvoir poursuivre ce projet qu’ils ont commencé à construire ensemble."

"Son authenticité est courageuse"

Si la collaboration se poursuit, l’OM va devoir composer avec un entraîneur habitué à s’exprimer librement. Quitte à mettre sur les tables des sujets épineux. "Pour les journalistes, c’est un excellent client. Il est sincère, authentique. Mais c’est vrai que quand on est à un poste comme le mien, on a plutôt envie d’une ultra-protection, résume Cardoze. On n’a pas envie qu’il prenne de risque. Tous les sujets qui peuvent entourer le club, au-delà du résultat, en tant que directeur de la communication, ça vous fait peur. Parce que les joueurs ont besoin d’être ultra-protégés. On est dans une ville comme Marseille, où on parle tout le temps de l’OM, parce qu’il y a de la passion. Cette authenticité qu’il a est courageuse parce qu’il se rajoute une forme de pression."