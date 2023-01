OM-Lorient: Jul a donné le coup d’envoi… en claquettes-chaussettes

Au lendemain de l’annonce du partenariat de sa boîte de production avec l’Olympique de Marseille, le rappeur marseillais Jul a donné le coup d’envoi du match de Ligue 1 entre l’OM et Lorient, ce samedi au stade Vélodrome. Son entrée sur la pelouse en claquettes-chaussettes a été très remarquée.

A l’OM, on aime les stars. Mais ce samedi, ce n’est pas une idole en chaussures à crampons qui a reçu l’ovation du stade Vélodrome mais en claquettes chaussettes. Pouvait-il en être autrement avec Jul? Pour honorer le partenariat officialisé vendredi entre son label "D’or et de platine" et le club phocéen, le plus célèbre des rappeurs marseillais a donné le coup d’envoi du match de la 19e journée de Ligue 1 face à Lorient.

Un beau cadeau le jour de ses 33 ans

Avec son maillot de l’OM floqué du numéro 13, Jul, son portable à la main, a été chaleureusement acclamé par les fans marseillais. Et c’est bien sûr en claquettes chaussettes, la spécialité locale, que l’artiste a tapé dans le ballon pour le coup d’envoi avant de faire son célèbre geste avec les doigts.

Les joueurs, eux, portaient pour la première fois le logo D&P sur une manche de leur maillot. Un joli cadeau d’anniversaire pour celui qui fête ce samedi ses 33 ans.