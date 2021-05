OM: McCourt est à Metz pour soutenir les Marseillais

Frank McCourt a fait le déplacement à Metz, ce dimanche, pour assister au dernier match de la saison de l’OM en Ligue 1 (21h). Le propriétaire du club phocéen restera ensuite en France durant quelques jours afin de préparer le prochain exercice.

Il l’avait annoncé et il a tenu promesse. Frank McCourt a fait le déplacement à Metz, ce dimanche, pour soutenir l’OM lors de la dernière journée de Ligue 1 (21h). Au moment de sa venue à Marseille début mars, le propriétaire du club phocéen avait expliqué qu’il reviendrait à plusieurs reprises afin de préparer la saison prochaine avec le président Pablo Longoria. Le voici en Moselle, au plus près des joueurs de Jorge Sampaoli, qui vont tenter de conserver leur 5e place qualificative pour la Ligue Europa.

McCourt, qui a souhaité profiter de l’allégement des restrictions sanitaires pour organiser son voyage, rejoindra ensuite Marseille avec les partenaires de Dimitri Payet. Avant de passer quelques jours entre la Canebière et Paris, afin d’anticiper au mieux l’exercice 2021-2022. Le patron américain a d’ailleurs plusieurs réunions programmées avec Longoria et Sampaoli concernant le mercato estival.

McCourt sera là aussi à la reprise

"Frank avait promis aux joueurs et aux supporters de revenir rapidement, c’est ce qu’il fait. Il veut mettre Pablo (Longoria) et Jorge (Sampaoli) dans les meilleures conditions pour la reprise de la saison. Il sera là aussi à la reprise, afin d’être au plus près des joueurs. Avec le gros du Covid passé, Frank veut passer plus de jours à Marseille et montrer sa détermination", nous a confié un proche de l’hommes d’affaires de Boston.