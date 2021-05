Ligue 1: Depay, Moulin... c’est aussi la soirée des adieux

Décisive pour le titre, l'Europe et la place de barragiste, cette 38e journée de Ligue 1 sera aussi l'occasion d'assister à des adieux, de Michel Der Zakarian avec Montpellier à Stéphane Moulin avec Angers ou encore Memphis Depay avec l'OL. Pour d'autres, rien n'est encore sûr.

Le bal final des entraîneurs

Après 160 matchs dirigés sur le banc de Montpellier, Michel Der Zakarian s’apprête à mettre fin à son aventure héraultaise, entamée en 2017, dans un stade qu’il connaît bien, la Beaujoire. Sur l’autre banc, Antoine Kombouaré pourrait également vivre ses dernières heures à Nantes quelques mois après son arrivée. Il partira si son club descend, mais il lui restera au moins deux rencontres puisque Nantes sera au pire barragiste.

Au moment d’annoncer son départ, Der Zakarian indiquait de son côté vouloir "rebondir ailleurs" en rappelant plus tard n’avoir "signé nulle part" alors qu’il est cité pour entraîner les Girondins de Bordeaux. Jean-Louis Gasset pourrait justement s’asseoir pour la dernière fois sur le banc bordelais à l’occasion du déplacement à Reims, où il faudra avant tout valider définitivement le maintien du club en Ligue 1. Une rencontre à l'issue de laquelle son vis-à-vis pourra bien dire au revoir à ses joueurs. David Guion a confirmé son départ ce samedi en écrivant une lettre pour ses supporters, transmise à France Bleu Champagne-Ardenne.

Enfin, le potentiel match du titre pourrait lui aussi être synonyme de grande dernière pour les deux coachs en question. Stéphane Moulin est certain de faire ses adieux ce dimanche à Angers, après dix ans de bons et loyaux services, lui qui demeure pour quelques heures encore l’entraîneur en place depuis le plus de temps en Europe et est attendu à Caen. Quant à Christophe Galtier, il pourrait quitter le LOSC de la plus belle des manières: en remportant le premier titre de champion de France du club depuis dix ans.

Saint-Etienne remercie Debuchy, Depay veut finir en beauté

Pour son dernier match de la saison, l’AS Saint-Etienne reçoit Dijon dans une affiche sans enjeu. Le club stéphanois a récemment annoncé les départs de Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet. Les deux joueurs ne sont pas dans le groupe pour ce dimanche à Geoffroy-Guichard mais ne seront pas loin de leurs coéquipiers, à n’en pas douter. Romain Hamouma ne participera pas à la rencontre non plus, mais il pourrait prolonger avec les Verts.

Non loin de là, l’Olympique Lyonnais recevra Nice pour tenter d’arracher au finish une place en Ligue des champions. Ce qui serait une belle récompense pour Memphis Depay, qui a annoncé son départ, même si Rudi Garcia veut encore croire au meilleur: "Il pourra partir la tête haute ou envisager la proposition de l'OL avec intérêt". OL-Nice, ce pourrait aussi être la dernière apparition sur la feuille du gardien Yoan Cardinale avec le Gym.

Ben Arfa, Lemoine, Da Silva, Hilton: clap de fin pour les vieux grognards ?

À Bordeaux, il n’est pas seulement question de la survie du club ou de l’avenir de son entraîneur mais aussi de celui de l’une de ses têtes d’affiches, Hatem Ben Arfa. L’international français n’est toujours pas remis de sa blessure et ne sera pas du déplacement à Reims. Alors que son contrat prend fin en juin, le reverra-t-on aux Girondins? Selon Sud-Ouest, Nicolas De Préville ne sera pas non plus conservé et pourrait disputer ces dernières minutes de jeu en Champagne, alors que la décision concernant Youssouf Sabaly se fait encore attendre.

À Strasbourg, où Dimitri Liénard pourrait jouer son dernier match, le milieu de Lorient Fabien Lemoine n’a pas non plus décidé de son avenir, alors qu’il arrive en fin de contrat, à 34 ans. Ce qui est également pour le capitaine lillois José Fonte (37 ans), suspendu pour le dernier match du LOSC à Angers. Le SCO, lui, pourrait bien voir pour la dernière fois Ludovic Butelle et Pierrick Capelle sur son banc.

Concernant la rencontre entre Lens et Monaco, Kakuta et Jovetic en terminent également avec leur contrat, possiblement avec une belle qualification européenne à la clé. Enfin, l’éternel Vitorino Hilton, 43 ans, disputera peut-être son 354e et dernier match avec le MHSC. Côté rennais, le capitaine Damien Da Silva est suspendu et ne pourra pas fouler une dernière fois la pelouse du Roakhon Park. Clément Grenier a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait de son dernier match avec Rennes. Steven Nzonzi est également en fin de contrat. En face, Nîmes saluera Nolan Roux, qui ne devrait pas accompagner le club en Ligue 2, alors que Lucas Deaux, blessé, a peut-être disputé son dernier match face à Lyon (2-5).

Thauvin est déjà parti

À Brest, Kylian Mbappé disputera peut-être son dernier match sous les couleurs du PSG, alors qu’il n’a pas encore prolongé son contrat, qui prend fin en 2022. Les prêtés, Moïse Kean, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira, pourraient également vivre leurs dernières heures au PSG.

Enfin, à Marseille, Jorge Sampaoli fait le ménage et n’offrira pas de tournée d’adieux à Valère Germain, en fin de contrat et pas dans le groupe, tout comme Michaël Cuisance et Saif-Eddine Khaoui, alors que Yohann Pelé sera sur le banc une dernière fois ce dimanche. Suspendu, Florian Thauvin a joué son dernier match avec l’OM face à Angers, tout comme Hiroki Sakaï, blessé. Reste à savoir si Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara disputeront leur dernière rencontre ce dimanche soir, alors que les deux joueurs semblent convoités.