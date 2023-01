OM-Monaco: fin de série pour les Marseillais, tenus en échec au Vélodrome dans un choc emballant

Pour le choc de la 20e journée de Ligue 1, l'OM et Monaco n'ont pas su se départager au Vélodrome (1-1). Malmenés en première mi-temps, les Marseillais ont rapidement réagi au retour des vestiaires mais ils mettent fin à leur série de huit victoires consécutives.

Pour ce duel entre deux des trois meilleures attaques de Ligue 1, on s’attendait à un festival offensif entre Marseillais et Monégasques. Dans un stade Vélodrome une nouvelle fois à guichets fermés, l’OM a su hausser le ton en seconde période pour ramener un point pour le choc de la 20e journée de Ligue 1 (1-1), où chaque équipe a eu sa période.

Un match nul qui met toutefois fin à la série de huit victoires de rang toutes compétitions confondues des hommes d'Igor Tudor, toujours troisièmes du championnat après le nul de Lens à Troyes plus tôt ce samedi (1-1).

Des Marseillais bousculés

Sous les yeux de la nouvelle recrue Azzedine Ounahi, les Marseillais subissent une grosse pression de la part des joueurs de la Principauté. Dans les cinq premières minutes, l’ASM fait passer plusieurs frayeurs à Ruben Blanco, qui s’emploie plusieurs fois devant Eliesse Ben Seghir et Wissam Ben Yedder pour maintenir son équipe à flot.

Mais le suppléant de Pau Lopez est battu au quart d’heure de jeu… par un propre coéquipier. Sur un coup-franc monégasque frappé par Golovine, Jordan Veretout ne peut faire mieux que de dévier le cuir au fond de ses filets. Mené, l’OM est bousculé par des Monégasques entreprenants mais maladroits (trois tirs cadrés sur huit tentatives en première période).

Nübel relance tout

Inoffensifs et sans idée dans le second acte, les Phocéens sont relancés dès le retour des vestiaires par une énorme erreur d’Alexander Nübel, qui capte mal une frappe de Nuno Tavares. Il n’en fallait pas tant à Alexis Sanchez pour faire chavirer le Vélodrome et relancer l’OM.

Souverains dans les 45 premières minutes, les Monégasques souffrent en fin de match et ne passent qu'à quelques centimètres de tout perdre, lorsque Leonardo Balerdi trouve la barre du portier allemand. L'entrée de Dimitri Payet dans les dernières minutes permet à Marseille d'accentuer sa pression dans la surface adverse, sans pour autant que le Réunionnais n'aide son équipe à arracher une neuvième victoire de rang toutes compétitions confondues. Ce nul maintient quand même les Olympiens à trois points de Lens, toujours deuxième malgré son nul à Troyes. De son côté, l'ASM reste quatrième, un point devant Rennes, battu à Lorient vendredi.