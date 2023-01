OM: "Vous ne respectez pas ce match", Tudor très agacé en conférence de presse

A deux jours de la réception de l’AS Monaco au Vélodrome (20e journée de Ligue 1, samedi à 21h), Igor Tudor est sorti de ses gonds ce jeudi en conférence de presse. Le coach de l’OM n’a pas du tout apprécié des questions sur le mercato et le huitième de finale de Coupe de France à venir contre le PSG.

Igor Tudor n’avait absolument pas envie de s’attarder sur ces sujets. Et les journalistes présents en conférence de presse ce jeudi s’en sont rapidement aperçus. A deux jours de la réception de l’AS Monaco au Vélodrome pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), le coach de l’OM est apparu passablement agacé face aux médias. La raison de la colère du technicien croate: les questions qui ne portaient pas spécifiquement sur le match de ce week-end.

>> Revivez la conférence de presse de Tudor et Gigot avant la réception de Monaco

"Je vous le dis tout de suite, je ne parlerai pas de mercato aujourd'hui, a d’abord lancé Tudor en réponse à une question sur Bamba Dieng, annoncé extrêmement proche d’un départ au FC Lorient. Le mercato est encore ouvert, le club travaille dessus, je n'en parle pas. Qui part, qui arrive, il reste quelques jours. Vous saurez en temps voulu ce qui se passera. Nous avons un match important samedi, parlons du match."

"L'actualité, c'est le match. Le reste, c'est votre actualité"

L’assemblée était prévenue: pas question d’aborder les dossiers mercato au risque de se faire une nouvelle fois renvoyer dans les cordes. Dans la foulée, c’est cette fois le sujet du tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France, qui a décidé d’une affiche entre l’OM et le PSG le 8 février prochain, qui a été mis sur la table. Pour le même résultat.

"Je ne parlerai pas non plus de la Coupe de France. Vous ne respectez pas le match de samedi. Vous, les journalistes, ici. Vous ne respectez pas ce match important. Tu me parles de mercato et toi de la Coupe de France. L'actualité, c'est le match. Le reste, c'est votre actualité. Pour l'instant, il y a un grand match contre Monaco et voilà vos deux premières questions. C'est mauvais. Il faut se concentrer sur la seule chose qui importe: ce match." Le message avait le mérite d'être clair.