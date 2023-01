Mercato: Ounahi au Vélodrome pour OM-Monaco, sa signature est imminente

Future recrue de l'OM, Azzedine Ounahi va assister au choc de la 20e journée de Ligue 1 entre Marseille et Monaco ce samedi soir (21h), selon les informations de RMC Sport.

Marseille tient sa recrue au milieu de terrain. Comme révélé par RMC Sport, l'OM et Angers sont tombés d'accord pour un transfert d’Azzedine Ounahi pour environ 10 millions d'euros, avec un fort pourcentage à la revente.

>> Toute l'actu du mercato en direct

Un contrat de quatre ans et demi attend l'international marocain sur la Canebière. Le joueur n’a pas participé à l’entraînement du SCO ce samedi et, selon nos informations, il sera présent dans les tribunes du Vélodrome ce soir pour le choc de la 20e journée de Ligue 1 entre l'OM et Monaco (21h), une preuve supplémentaire que sa signature est imminente.

Un joli coup pour Marseille

Pablo Longoria va donc réaliser un joli coup, lui qui a toujours apprécié le très technique milieu de 22 ans, brillant lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Cette arrivée permet aussi au président olympien de vite digérer la déception Ivan Ilic. Après avoir donné son accord pour s'engager à Marseille, le Serbe de l’Hellas Vérone se dirige maintenant vers le Torino.

Formé à l'Académie Mohammed VI près de Rabat, passé ensuite par Strasbourg et Avranches en National, Ounahi est arrivé à l'été 2021 du côté d'Angers, où il a disputé 15 matchs de Ligue 1 cette saison. Il a surtout crevé l’écran au Qatar, en étant l’un des grands artisans de l’excellent parcours du Maroc, devenu la première nation africaine à se hisser en demi-finales de Coupe du monde.

À Marseille, Ounahi va rejoindre une équipe en pleine confiance, qui vient d’enchaîner huit victoires toutes compétitions confondues et qui occupe actuellement la troisième place de la Ligue 1 derrière Lens et le PSG.