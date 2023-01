OM-Monaco: "On doit gagner ce match", les regrets de Philippe Clement

L’entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clement, est reparti frustré du déplacement à Marseille où son équipe, plus forte en première période, s’est contentée d’un match nul 1-1, samedi lors de la 20eme journée de Ligue 1.

Un match aux deux visages. OM-Monaco, affiche de la 20e journée de Ligue 1 samedi soir au Stade Vélodrome, fut riche en contrastes. Alors que l’équipe de la Principauté a largement mérité son avance au tableau d’affichage à la pause (but contre son camp de Veretout), l’OM, métamorphosé en seconde période, a logiquement obtenu le point du match nul (1-1). Enfin logiquement, ce n’est pas l’avis des Monégasques et notamment de leur entraîneur Philippe Clement, très frustré après la rencontre. "Quand tu vois les deux matches contre Marseille, ça pouvait être 6 points sur 6 (lors de la phase aller, Monaco a perdu 3-2, ndlr). Ça devait être 6 sur 6", a soupiré le coach belge en conférence de presse.

"On doit tuer le match"

Même s’il n’accable pas ses joueurs, Philippe Clement regrette les multiples occasions manquées en première période, notamment par Wissam Ben Yedder : "On n'a pas été assez efficace en première mi-temps. Quand tu vois la totalité du match, on doit gagner ce match. On doit le tuer. Les grandes équipes, les grands joueurs, ils tuent un match comme ça. Mais ça reste positif d'essayer de se créer des occasions à chaque match et de jouer pour gagner." Avec ce résultat nul, Monaco est 4e de Ligue 1 à cinq points de l’OM, 3e. Prochain rendez-vous, mercredi contre Auxerre au stade Louis II (21h).