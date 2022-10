OM: "On croit beaucoup en Gerson", Longoria écarte l'idée d'un départ cet hiver

Invité de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, le président de l'OM, Pablo Longoria, a évoqué le cas de Gerson, peu utilisé ces dernières semaines par Igor Tudor.

C’est une preuve évidente de son déclassement. Lors du Classique perdu face au PSG (1-0) dimanche soir en clôture de la 11e journée de Ligue 1, comme lors de la victoire au Sporting Lisbonne (2-0) quatre jours plus tôt en Ligue des champions, Gerson est resté sur le banc. Malgré un scénario favorable contre le Sporting, Igor Tudor n’avait pas jugé utile de donner du temps de jeu au Brésilien malgré cinq changements effectués en cours de match. Même constat pour le choc au Parc des Princes.

"Il doit retrouver sa place"

Après une première saison à Marseille qui l’avait vu monter en puissance, et finir en grande forme sous les ordres de Jorge Sampaoli (11 buts et 10 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues), l’ancien joueur de Flamengo n’affiche plus du tout le même rendement cette saison. Le style de jeu de Tudor et la concurrence imposée par le technicien croate ne jouent pas en sa faveur, pas plus que ses prestations moyennes ces dernières semaines, à tel point que la rumeur d’un départ dès cet hiver a récemment vu le jour.

Invité de l’émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, Pablo Longoria a accepté de faire le point sur la situation de son milieu de terrain. "Il doit retrouver sa place dans l’équipe, ça passe par le travail au quotidien. On se rappelle qu’il a connu une période similaire la saison dernière. Avec son travail quotidien et sa mentalité positive, il est devenu un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en fin de saison dernière. C’est dans les moments difficiles que tu vois les vrais professionnels. Il a des qualités techniques extraordinaires, il a la capacité de jouer dans cette équipe. On croit beaucoup en lui et on croit qu’il va changer sa situation avec son travail", a expliqué le président marseillais.

Comme Dimitri Payet et d'autres éléments en manque de temps de jeu, Gerson espère sans doute avoir sa chance samedi pour la réception du RC Lens (21h) au Vélodrome.