PSG-OM: le duo Neymar-Mbappé fait plier les Marseillais et replace Paris en tête

Le PSG s’est imposé face à l’OM, ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). Le club de la capitale a fait la différence grâce à un but de Neymar, servi par Kylian Mbappé. De quoi conforter son avance en tête du championnat.

Ils ne sont peut-être pas les meilleurs amis du monde. Mais sur le terrain, Kylian Mbappé et Neymar savent mettre leur talent en commun pour faire gagner le PSG. Les deux stars l’ont une nouvelle fois prouvé lors de la réception de l’OM, ce dimanche, en clôture de la 11e journée de Ligue 1 (1-0). En se cherchant dès que possible et en se trouvant souvent, sur la pelouse du Parc des Princes. Sans laisser leur relation personnelle influer sur leur rendement.

Au terme d’une semaine mouvementée, où ses envies de départ sont sorties dans la presse, Mbappé n’a montré aucun signe de relâchement. Au contraire. L’attaquant des Bleus a fait preuve d’altruisme pour permettre à Neymar d’ouvrir le score juste avant la mi-temps, d’une reprise du plat du pied (45e+2). Son 12e but en 16 apparitions cette saison (toutes compétitions confondues).

Pau Lopez a multiplié les arrêts

Dans un schéma à quatre défenseurs centraux et trois milieux (une première cette saison), Paris aurait même pu alourdir le score sans un excellent Pau Lopez. Le gardien marseillais a enchaîné les parades et les interventions décisives dans ce choc au sommet. En tentant 23 frappes (dont 8 cadrées), les champions de France l’ont mis à contribution dans leur jardin, mais l’Espagnol a quasiment tout repoussé. Avec parfois un peu de réussite, à l’image de ce coup-franc de Messi sur la barre en première période. En face, Gianluigi Donnarumma a également brillé. Le géant italien a déployé ses bras immenses pour annihiler toutes les offensives de l’OM.

Danilo et Bailly sortis sur blessure

Sans Dimitri Payet, laissé sur le banc, les joueurs d’Igor Tudor se sont montrés trop maladroits dans leurs derniers gestes pour exploiter leurs nombreuses situations (18 frappes, dont 7 cadrées), même s’ils n’ont pas démérité face à des Parisiens incapables de doubler la mise. L’exclusion de Samuel Gigot, auteur d’un tacle non maîtrisé sur Neymar (72e), a compliqué leurs plans en fin de match. La sortie d’Eric Bailly, touché à la cuisse juste avant la pause, également. En face, le PSG a dû se réorganiser aussi avec la blessure musculaire de Danilo Pereira, suppléé par Nordi Mukiele en début de rencontre.

Avec cette neuvième victoire en championnat, les coéquipiers de Marquinhos restent invaincus et seuls en tête du classement, avec 3 points d’avance sur Lorient, 5 points sur Lens et 6 points sur l’OM, qui se retrouve éjecté du podium. Alors que les affaires extrasportives se multiplient autour du club de la capitale, les hommes de Christophe Galtier mettent fin à une série de trois nuls consécutifs (en L1 et en Ligue des champions). De quoi se rassurer avant d’aller défier Ajaccio en Corse vendredi prochain (21h). Marseille tentera de relever la tête en recevant Lens samedi (21h), lors d’un duel entre prétendants à la C1.