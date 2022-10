OM: les louanges de Longoria pour Tudor

Invité exceptionnel de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est expliqué sur son choix de nommer Igor Tudor après le départ de Jorge Sampaoli cet été.

"Je comprends les doutes au début..." C’est peu dire qu’Igor Tudor a été accueilli avec scepticisme à Marseille l'été dernier. Nommé entraîneur après le départ de Jorge Sampaoli, le technicien croate à la réputation de coach dur a suscité des doutes autour de sa personne. "C’est normal de se demander si c’est le bon moment de changer", a reconnu Pablo Longoria dans Rothen s’enflamme jeudi sur RMC.

>> OM: revivez l'entretien de Pablo Longoria dans Rothen s'enflamme

"On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur"

Après quelques tensions avec certains joueurs en début de saison, Igor Tudor donne entière satisfaction à son président : "Je considère qu’il est au niveau des attentes, appuie l'Espagnol. On voulait ce type de jeu, d’identité avec un jeu beaucoup plus vertical, plus agressif. Avec beaucoup plus d’accélérations. Et bien sûr de la technique. On voulait aussi un changement de mentalité avec un entraîneur plus dur."

Le volcanique Jorge Sampaoli n’aurait pas été assez ferme avec son groupe ? "Chaque entraîneur a sa méthode, sa mentalité, sa façon de gérer un groupe, répond Pablo Longoria. Jorge dit que le plus important pour lui, c’est le résultat. Mais Jorge gérait un groupe de façon individualisée." Avec Igor Tudor, 44 ans, l'OM est 4eme de Ligue 1 et toujours en course pour une qualification en 8eme de finale de la Ligue des champions.