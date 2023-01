OM: "On en a trop parlé", Tudor évacue les tensions du début de saison

Si l’Olympique de Marseille enchaîne les victoires avant la réception de Lorient samedi (19h) pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, le début de saison avait été marqué par quelques tensions entre Igor Tudor et certains joueurs de l’effectif. Interrogé vendredi sur cet épisode, le coach croate estime qu’on en a trop parlé.

Mais jusqu’où ira l’OM d’Igor Tudor ? Avant de défier Lorient samedi (19h) au stade Vélodrome lors de la 19e journée de Ligue 1, l’équipe olympienne pointe à la 3e place du classement et reste sur une belle série de six victoires de rang toutes compétitions confondues. Malgré ces excellents résultats et une dernière sortie très convaincante à Troyes (0-2), Igor Tudor ne veut pas bomber le torse. "Ce n'est pas le moment pour ce genre d'analyse, a-t-il assuré vendredi lors du point presse. Ce que je peux dire c'est que je suis très content de notre dernier match. On a réussi à faire ce qu'on voulait sur le terrain. On avait de la conviction. Les analyses, les grands programmes, je ne pense pas que ce soit ça qui compte. Ce qui compte c'est l'entraînement et le match de demain (samedi)."

"Je pense avoir le même niveau"

Droit dans ses bottes, l’entraîneur croate (44 ans) ne souhaite pas non plus savourer sa revanche, lui qui avait débuté son aventure à Marseille sur des braises avec, notamment, quelques tensions avec certains joueurs. "On en a un petit peu trop parlé. C'est le foot. J'essaie de me concentrer sur la progression. Je pense avoir le même niveau. Il faut réussir à aller de l'avant et ne pas s'arrêter sur ces sujets."

Si Igor Tudor la joue modeste six mois après son arrivée, il a pour l'instant réussi son pari : avoir tout son groupe derrière lui mais aussi l’adhésion (croissante) des supporters de l’OM. Des fans qu'il porte dans son coeur même si on a vu des coachs plus démonstratifs sur le banc phocéen : "Je ne sais pas si vous m'avez déjà vu dans la rue mais j'essaie toujours de rester fidèle à moi-même en tant qu’entraîneur et que personne, de rester concentré sur mon travail. Je ne dis pas cela pour m’attirer les bonnes grâces du public mais quand je parle avec mes amis dans la vie privée, je leur dis toujours de venir voir un match ici à Marseille parce que c'est une ambiance vraiment exceptionnelle, que l’on a rarement l’occasion de voir ailleurs. J’y tiens beaucoup et je sais que c'est aussi important pour les joueurs", conclut Igor Tudor.