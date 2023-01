EN DIRECT - OM : la conf de Tudor et Under avant Lorient

L'OM a annoncé jeudi soir la signature d'une "collaboration" avec le label "D'or et de platine" du rappeur marseillais Jul, plus gros vendeur de l'histoire du rap français, dont le logo va apparaître sur le maillot des joueurs. Jusqu'à la fin de la saison, "le logo D&P s'affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines".