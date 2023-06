EN DIRECT - OM: mercato, résultats... suivez la conférence de presse bilan de Pablo Longoria

Longoria : "On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l'avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n'est légitime s'il n'y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s'imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles."