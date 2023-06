OM: Gallardo, Marcelino... ces noms qui circulent pour la succession de Tudor

Comme l'an dernier, Marseille va devoir se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Igor Tudor, qui lâchera son poste à l'issue de cette saison. Le nom de Marcelo Gallardo est notamment évoqué.

Une sensation de déjà-vu. Comme l’été dernier, l’OM va devoir se trouver un nouvel entraîneur. Débarqué en juillet 2022 en remplacement de Jorge Sampaoli, qui avait claqué la porte en raison notamment de divergences sur les moyens alloués pour le mercato, Igor Tudor a annoncé son départ jeudi. D’abord à ses joueurs, puis lors d’une conférence de presse au côté de Pablo Longoria. "C'était un honneur de passer un an dans un tel club, de faire partie de cette famille grandiose, avec des supporters comme on en voit peu, une énergie dans la ville comme on en voit peu. Je laisse le club dans une meilleure situation que quand je suis arrivé, à de nombreux points de vue, et je pars fier", a commenté le Croate, avançant "des raisons professionnelles et privées".

Gallardo de plus en plus cité

Un départ qui intervient au bout d'une saison terminée à la troisième place de la Ligue 1, marquée par une élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions et une autre en quarts de finale de la Coupe de France par Annecy. Cette séparation vient aussi confirmer l'extrême instabilité d’un club qui doit désormais reconstruire autour d'un nouveau staff. Comme toujours avec l’OM, les rumeurs ne manquent pas et des premières pistes sont déjà évoquées. Foot Mercato avance ainsi le nom de Marcelo Gallardo (47 ans), libre depuis son départ de River Plate. L’ex-numéro 10 de Monaco et du PSG, devenu le coach le plus titré de l’histoire du club argentin, présente l’avantage de bien connaître le championnat de France et d’avoir une philosophie de jeu basée sur un style offensif susceptible de plaire aux fans marseillais.

Marcelino, Italiano...

L’Espagnol Marcelino (57 ans), déjà annoncé dans le viseur de l’OM par le passé, est une autre option. Si Longoria l’apprécie pour avoir travaillé avec lui à Valence, il ne serait pas aujourd’hui la priorité des dirigeants marseillais, selon les informations de L’Equipe. D’après le quotidien, les Italiens Raffaele Palladino (39 ans) et Vincenzo Italiano (45 ans), en poste à Monza et à la Fiorentina, représentent d’autres possibilités. Mais pour eux la concurrence sera féroce. Parvenu à hisser la Viola en finale de la Coupe d’Italie et de la Ligue Europa Conférence, Italiano plait beaucoup au Napoli, qui a accordé une année sabbatique à Luciano Spalletti après avoir décroché le Scudetto. Champion d’Ecosse avec le Celtic et courtisé par Tottenham, l’Australien Ange Postecoglou (57 ans) a également été cité parmi les possibles successeurs de Tudor.

Seule certitude, l’OM veut continuer à "miser sur un football physique" comme le rappelle La Provence et vise donc un technicien adepte de la verticalité. Du côté des supporters, certains rêvent de Franck Haise, dauphin du PSG cette saison avec Lens et couronné meilleur entraîneur de Ligue 1 aux Trophées UNFP. Ses déclarations le week-end dernier ont fait naître une certaine inquiétude chez les suiveurs du club nordiste. "Nous avons prévu de nous rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je n'ai pas dit que cela s'arrêterait, mais il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà", a-t-il lancé. Avant de clarifier ses propos jeudi face aux médias : "Je défends l'ambition collective. J'ai aussi dit que j'étais heureux dans mon poste, et que j'étais sous contrat jusqu'en 2027. J'ai juste dit la vérité au sujet des sollicitations."