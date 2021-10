OM: Pape Gueye aurait finalement choisi le Sénégal

Contacté depuis plusieurs mois par le sélectionneur Aliou Cissé, Pape Gueye aurait, selon les informations de l’Equipe, choisi de jouer pour le Sénégal, qui est le pays d’origine de ses parents.

Jamais convoqué avec l’équipe de France Espoirs, Pape Gueye (22 ans) n’évoluera a priori ni avec la sélection de Sylvain Ripoll, ni celle de Didier Deschamps. Selon l’Equipe, le milieu de l’Olympique de Marseille aurait choisi de jouer pour le Sénégal, terre natale de ses parents.

Depuis plusieurs mois, le sélectionneur Aliou Cissé essayait de convaincre le Phocéen de céder aux sirènes sénégalaises, comme il l’avait admis il y a quelques semaines: "C’est vrai que je suis entré en contact avec lui il y a deux ou trois mois. Là, on est en début de saison, un nouvel entraineur est arrivé, je n’ai pas voulu chambouler leur progression en club, j’ai voulu les laisser d’abord avec leur club."

L’ancien Havrais est susceptible de jouer la CAN au Cameroun en janvier 2022 et les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2022, dans lesquels le Sénégal sera opposé au Togo et au Congo.

"Je suis l’équipe du Sénégal comme un vrai supporter"

En octobre 2020, Pape Gueye s’était montré indécis sur son futur choix de représenter le Sénégal ou la France, tout en assurant suivre avec attention les performances de la sélection africaine: "Pour le moment je me concentre sur mon club, je n’ai pas encore fait mon choix pour la sélection. Je suis l’équipe du Sénégal comme un vrai supporter lors des compétitions, Sadio Mané est un joueur que j’aime bien et je rêve de jouer avec lui". Sa décision prise, le Marseillais ne devrait pas tarder à évoluer aux côtés de la star de Liverpool.