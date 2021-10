OM: Gueye voit Saliba devenir "un énorme joueur"

À la veille de la rencontre face à l’OGC Nice au Stade de l’Aube (21h), le milieu de l'OM, Pape Gueye, s’est exprimé sur le gros début de saison de son coéquipier William Saliba. Prêté cet été par Arsenal, le défenseur central a tout pour devenir "un énorme joueur" selon l’ancien joueur du Havre.

Mis à l’écart par Mikel Arteta depuis son arrivée à Arsenal, William Saliba (20 ans) revit à l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable au sein de la défense marseillais avec neuf rencontres de Ligue 1 disputées, l’ancien joueur de Saint-Etienne s’est illustré lors du Classique face au PSG dimanche dernier (0-0), notamment en enlevant avec un tacle salvateur une balle de but pour Kylian Mbappé.

En conférence de presse, son coéquipier Pape Gueye (22 ans) s’est exprimé sur l’adaptation de Saliba depuis son arrivée cet été: "Surpris par son adaptation, non. C’est quelqu’un que je regardais quand il était à Saint-Etienne. Tout le monde le connaissait". Tout en louant les qualités du Français dans le jeu et sa maturité: "Quand il est arrivé, j’ai vu qu’il était très mature, on peut le voir dans son jeu. Il sait quand prendre le risque et ne pas le prendre, c’est très fort pour quelqu’un de son âge. C’est un top joueur, il est à l’écoute, je suis très proche de lui et je pense que ça va être un énorme joueur et je l’espère pour lui parce qu’il le mérite", a-t-il déclaré.

Saliba: "C’est le meilleur match de ma carrière"

À l’issue de la rencontre face au club de la capitale, William Saliba était revenu sur le tacle qu’il avait effectué pour enlever le ballon à Kylian Mbappé qui était bien parti pour défier Pau Lopez: "Je me suis dit, soit je prends rouge, soit je prends le ballon. J’ai bien taclé le ballon donc voilà".

Le défenseur français est aussi revenu sur le choc en lui-même qu’il a adoré disputer avec la présence des supporters marseillais: "On a montré un beau visage, on s’est battu jusqu’au bout, c’est ça qu’on veut ici. C’est le meilleur match de ma carrière, jouer un Clasico au Vélodrome devant cette ferveur", a-t-il conclu. Reste à savoir si ses performances inciteront Mikel Arteta à lui donne sa chance la saison prochaine avec Arsenal.