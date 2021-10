Mercato: Sampaoli voudrait toujours faire venir Vidal à l'OM

En fin de contrat l'été prochain avec l'Inter Milan, où il joue peu cette saison, Arturo Vidal (34 ans) plairait énormément à Jorge Sampaoli, qui serait déterminé à le faire venir à Marseille.

Quatre petites apparitions en Serie A, deux autres en Ligue des champions. Confronté à une forte concurrence au milieu de terrain (de Nicolo Barella à Marcelo Brozovic, en passant par Matias Vecino, Roberto Gagliardini et Hakan Calhanoglu), Arturo Vidal passe plus de temps sur les bancs que sur les terrains en ce début de saison. Peu utilisé par Simone Inzaghi, l’international chilien (34 ans) n’est a priori pas parti pour prolonger à l’Inter Milan.

En fin de contrat l’été prochain, il pourrait se laisser tenter par un dernier défi en Europe avant de finir sa carrière chez lui, au Chili. Déjà intéressé l’été dernier, l’OM serait prêt à revenir à la charge à la demande de son entraîneur Jorge Sampaoli, selon les informations du quotidien AS.

Une relation particulière avec Sampaoli

Le coach marseillais connaît bien Vidal pour avoir été son sélectionneur entre 2012 et 2016. Ensemble, ils ont notamment remporté une Copa América (2015) et atteint les huitièmes de finale d’une Coupe du monde (2014). "Sampaoli est une personne importante pour moi dans le football, avait reconnu Vidal dans une interview donnée à TNT Sports en mai dernier. C'est un entraîneur qui m’a beaucoup fait grandir comme joueur, comme personne. Il est très direct. Il n’hésite pas à te dire les choses en face. Je lui suis reconnaissant. Il m’a permis de continuer à progresser. Conte, Ancelotti… tous mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé, mais Sampaoli, c’est particulier, il m’a fait gagner un titre avec mon pays, ça marque à vie."

Au cours de cet entretien, Vidal avait confié être souvent en contact avec Sampaoli, mais était resté prudent au moment d’évoquer un éventuel intérêt de l’OM. "On parle dès qu’on le peut, avait-il expliqué. On a une bonne relation. Je le respecte. Parler des équipes comme ça est très difficile. Je respecte beaucoup l’Inter, je respecte ce qu’il fait comme entraîneur à Marseille. Je suis très bien ici. Je viens d’être champion. Je ne peux pas penser à autre chose actuellement." Il aura le temps de réfléchir à son avenir dans les prochaines semaines. A partir du 1er janvier, l'ancien joueur de la Juventus et du Bayern Munich sera libre d’échanger avec n’importe club. Et même de signer un contrat en vue de la saison prochaine.