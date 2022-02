OM: Sampaoli tente d'expliquer ses changements tardifs et admet un tort contre l'OL

Face à l'OL en match en retard de Ligue 1 mardi, l’OM a concédé dans les dernières minutes une défaite 2-1. En conférence de presse, le coach Jorge Sampaoli explique avoir peut-être fait une erreur en ne faisant pas de changements plus tôt dans la rencontre.

L'Olympique de Marseille est tombé de haut avec une défaite 2-1 face à l'OL mardi, en match en retard de Ligue 1. Les Phocéens avaient pourtant ouvert la marque grâce à Matteo Guendouzi mais en fin de match, Moussa Dembélé et Xherdan Shaqiri ont offert la victoire à leur équipe. La faute au coaching?

Ce jeudi, le coach Jorge Sampaoli a été interrogé sur ce retournement de situation. Et sur les changements, de plus en plus tardifs de la part de l'Argentin ces dernières semaines. En faisant entrer Harit et Milik, l’Argentin a voulu tout mettre en oeuvre pour marquer à nouveau. Un choix sur lequel il est revenu: "Peut-être que j’aurais dû faire un changement défensif contre Lyon. Mais c’est toujours une décision très rapide à prendre."

À la veille du match contre Angers (à 21h), les Marseillais ne doivent plus perdre de points pour rester sur le podium.

Sampaoli et les changements tardifs

Interrogé sur son choix de procéder à des remplacements assez tard dans les rencontres, l’ex sélectionneur de l’Argentine et du Chili explique cette attitude: "Il n’y a pas vraiment de raison. On ne m’aurait pas posé la question si on avait fait nul ou gagné contre Lyon. Cela dépend vraiment de ce que je vois sur le terrain, du moment. Ce n’est pas forcément le changement qui apporte la victoire ou la défaite. Ce n’est pas toujours un aspect avec une conséquence directe sur le terrain."