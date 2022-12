OM: Payet juge les choix de Tudor et réaffirme son attachement au club

Peu utilisé par Igor Tudor à l'OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet ambitionne de changer la donne en 2023. Sa situation personnelle ne l’a en tout cas pas fait changer d’avis sur la suite de sa carrière: son avenir reste à Marseille.

Dimitri Payet ne vit pas la saison qu’il espérait avec l’Olympique de Marseille. "C’est plus compliqué pour moi", confie l’international dans les colonnes de La Provence. Le joueur natif de la Réunion, passé par Saint-Etienne et Lille a souvent débuté sur le banc depuis le coup d’envoi de l’exercice 2022-2023.

Le chouchou de Jorge Sampaoli, ex-entraîneur de l’OM, que Tudor a très peu fait jouer depuis le début de la saison, respecte les choix du technicien croate qui a tout remis à plat lors de son arrivée. "Si le coach peut faire sans moi, c’est que j’ai des choses à travailler, reconnaît sans mal Dimitri Payet (...) Je pense qu’il attend de moi que je sois plus décisif, plus tranchant quand il fait appel à moi, que ce soit sur 15-20 minutes ou quand je suis titulaire."

Convaincre Tudor

Titularisé à de très rares occasions, surtout en Ligue 1, resté sur le banc lors de la plupart des matches d’une campagne européenne catastrophique en Ligue des champions, Payet espère pouvoir faire changer d’avis son entraîneur et gagner enfin sa place dans le onze de départ. "Ça ne passera que par le travail et par de bonnes performances", explique-t-il à La Provence.

S’il reconnaît qu’une telle situation aurait pu lui faire péter les plombs il y a encore quelques années, "c’est possible, peut-être même sûr", concède-t-il, Dimitri Payet a gagné en maturité en accumulant de l'expérience et entend désormais montrer l’exemple aux plus jeunes. Pour ne pas gâcher la fin de son aventure à Marseille, lui qui espère laisser une trace au club, dont il demeure une figure malgré un palmarès vierge depuis 2013, année de son premier transfert à l’OM (il y reviendra en 2017 après un passage à West Ham).

Déterminé à finir sa carrière à l’OM

Relégué sur la touche par son entraîneur, Dimitri Payet a aussi connu des moments de joie personnels cette saison. Il a notamment passé un cap important dans sa carrière en inscrivant son 100e but en Ligue 1 début octobre à Ajaccio. Il avait à cette occasion exhibé un maillot "OM je t’aime", signe de son attachement à ce club qu’il ne souhaite pas quitter.

Proclamé "Marseillais à vie" lors de sa prolongation de contrat en 2020, le meneur de jeu est lié au club phocéen par un contrat courant jusqu’en 2024 qu’il entend honorer: "Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent, et je compte bien le relever."