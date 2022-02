OM: pourquoi trois jeunes ont été virés du centre de formation

Mêlés à une histoire complexe de petite fraude à la sécurité sociale et à la mutuelle, trois jeunes joueurs de l'OM avaient été mis à pied en janvier. Ils ont finalement été virés et ne font plus partie du centre de formation.

Trois jeunes joueurs de 19 ans ont été virés du centre de formation de l’OM, dont un Olympien sous contrat professionnel. Aucun des trois ne s’entraînait toutefois cette saison avec le groupe pro de Jorge Sampaoli.

Une histoire de fraude à la mutuelle

Tous avaient été mis à pied au mois de janvier. Ils sont mêlés à une histoire complexe de petite fraude à la sécurité sociale et à la mutuelle. A cause d’un contact peu recommandable, et sûrement beaucoup de naïveté, leur mutuelle, affiliée au club, aurait été utilisée pour de faux soins qui devaient donner lieu à un remboursement. La mutuelle s’est rendue compte d’une anomalie et a alerté le club.

Leur histoire olympienne prend donc fin. Les jeunes joueurs, forcément abattus et très marqués par cette sombre histoire, estiment avoir été abusés et envisageraient de porter plainte envers la personne qui a utilisé leur couverture santé.