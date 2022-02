Europa Conference League: l'OM prend une option sur la qualification contre Qarabag, un doublé pour Milik

De retour dans le onze de départ de Jorge Sampaoli, Arkadiusz Milik a signé un doublé lors de la victoire de l'OM ce jeudi contre Qarabag (3-1) en barrage aller de l'Europa Conference League. Entré en fin de match, Dimitri Payet a aussi marqué et rapproché les Marseillais des huitièmes.

Il sera compliqué pour Jorge Sampaoli de le remettre sur le banc. Quatre jours après avoir sauvé l’OM sur la pelouse du FC Metz (2-1) en Ligue 1, Arkadiusz Milik a encore brillé ce jeudi soir face à Qarabag (3-1) en barrage aller de l'Europa Conference League.

De retour dans le onze de départ, le Polonais a marqué des points en signant un doublé. Ses 15e et 16e buts de la saison toutes compétitions confondues (en 24 matchs). Il a d’abord surgi dans la surface à la réception d’un corner pour ouvrir le score (41e) et délivrer un Vélodrome pas vraiment rassuré par le début de match de son équipe. Avant ce premier but de Milik, les Marseillais ont été bousculés sur certaines séquences par le vice-champion en titre d’Azerbaïdjan et il a fallu toute la vigilance de Steve Mandanda - préféré à Pau Lopez pour la première fois depuis le 2 janvier - pour éviter une mauvaise surprise à l’OM.

Milik ovationné, Payet aussi décisif

En grande forme, Milik s’est chargé de faire le break juste avant la pause d’une frappe croisée du gauche après une mauvaise relance de la défense adverse et une passe impeccable de Pape Gueye (44e). Ovationné au moment d’être remplacé par Dimitri Payet à la 69e, Milik aurait sans doute aimé passer un peu plus de temps sur le terrain pour aller chercher un triplé. Mais l’OM, au cœur d’un calendrier chargé, aura à nouveau besoin de lui dès dimanche contre Clermont en clôture de la 25e journée de championnat (20h45). Et il sera difficile de l’imaginer ailleurs que sur le terrain au coup d’envoi de cette rencontre. Si l’ancien du Napoli a réalisé une belle prestation, ses coéquipiers ont été bougés et ont même été surpris par Qarabag.

Reversés dans cette nouvelle compétition imaginée par l'UEFA après avoir terminé troisièmes de leur groupe de Ligue Europa, derrière Galatasaray et la Lazio Rome, les Olympiens ne devront pas trembler pour rejoindre les huitièmes, tour pour lequel huit premiers de groupes sont déjà qualifiés, parmi lesquels le Stade Rennais.

Sampaoli, qui avait décidé de relancer certains éléments en manque de temps de jeu (Mandanda, Alvaro Gonzalez, Pape Gueye, Konrad de la Fuente...), ne pourra pas être totalement satisfait au vu du contenu proposé par ses hommes. A force d'être amorphes, ils ont logiquement été punis à la 85e par le but du Brésilien Kady, qui n'a laissé aucune chance à Mandanda. Le but de l'espoir pour Qarabag avant le match retour programmé jeudi prochain. Même si l'OM a répondu dans la foulée par Payet sur un gros travail de Bamba Dieng (90e+2). De quoi prendre une belle option sur la qualification.