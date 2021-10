OM-PSG: Di Meco "frustré mais soulagé" par la prestation des Marseillais

Dans Rothen s'enflamme, ce lundi sur RMC, Eric Di Meco est revenu sur la prestation de l'OM face au PSG dimanche soir en Ligue 1 (0-0). S'il avoue avoir été frustré du nul à chaud, l'ancien défenseur marseillais retient tout de même du positif avec un peu de recul.

Comme beaucoup de supporters marseillais, Eric Di Meco aurait sans doute signé pour un bon match nul dimanche soir, avant le coup d'envoi d'OM-PSG au stade Vélodrome. Mais comme beaucoup de supporters marseillais, l'ancien défenseur a eu des regrets en voyant le score au coup de sifflet final (0-0), compte tenu de la physionomie du match. C'est ce qu'il a expliqué ce lundi, dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Il y a deux sentiments qui se dégagent du match d’hier soir: de la frustration et du soulagement, a-t-il glissé. Du soulagement parce que quand tu joues contre Paris, tu as peur de prendre une branlée, et de la frustration parce que quand tu vois ce qu’eux ont proposé et comment a tourné le match, tu peux avoir des regrets... Moi, hier soir, à la sortie du match j’avais des regrets. J’avais des regrets dans le sens où tu as la chance de jouer contre Paris alors que Neymar n’est pas là, Messi pas plus, que Verratti sort à la mi-temps, qu'Hakimi n’est plus trop là, et que Mbappé est le seul à faire régner la peur. Tu te retrouves en plus en supériorité numérique pendant 35 minutes et là, oui, tu as des regrets."

"Si derrière tu gagnes contre Nice, eh bien tu auras fait une superbe semaine"

Mais avec une nuit de sommeil et un peu de recul, l'analyse de la partie et du résultat se veut différente. "Ce lundi matin, en te levant tu réfléchis un peu, et finalement tu te rappelles qu'il y a eu un match jeudi soir (0-0 sur le terrain de la Lazio en Ligue Europa) où l’OM a laissé des plumes, et qu'il y a ensuite ce match où l’OM (contre Paris) ne joue pas comme d’habitude pour ne pas offrir des contres à Mbappé… A l’arrivée tu te dis finalement que c’est un bon point de pris, lance le consultant RMC Sport. (...) Si derrière un match comme ça, qui peut te donner confiance, tu gagnes contre Nice (mercredi soir) et que tu prends quatre points en deux rencontres, eh bien tu auras fait une superbe semaine."

Une semaine commencée à Rome jeudi dernier. "Il faut analyser le match contre Paris avec celui de la Lazio, parce que ce sont les deux premiers matchs de haut niveau cette saison, estime Eric Di Meco. Et à l’arrivée, je retiens que Saliba a été très bon sur les deux matchs, Rongier, Kamara et Guendouzi aussi. Quand ça monte d’un cran, les mecs répondent présent. Maintenant, il faut que tout le monde arrive à monter d’un cran, mais il y a des satisfactions individuelles. Donc la frustration, je ne l’ai plus aujourd’hui."