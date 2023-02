OM-PSG: "Il y a un PSG sans Mbappé et il y a un PSG avec Mbappé", constate Guendouzi

Après la large victoire du PSG sur la pelouse de l’OM, ce dimanche lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-3), Mattéo Guendouzi a salué la prestation magistrale de Kylian Mbappé au Vélodrome. L’attaquant parisien a inscrit un doublé et délivré une passe décisive pour Lionel Messi.

Comme tous les Marseillais, Mattéo Guendouzi n’a pu que constater les dégâts. Le milieu de terrain de l’OM n’a rien pu faire face à la classe de Kylian Mbappé, qui a mené le PSG vers une large victoire sur la pelouse du Vélodrome, ce dimanche, en clôture de la 25e journée de Ligue 1 (0-3). Omniprésent sur son aile gauche, le crack de Bondy a claqué un doublé et offert une passe décisive à Lionel Messi. De quoi égaler le record d’Edinson Cavani avec Paris (200) et reprendre la tête du classement des meilleurs réalisateurs du championnat (16).

"Il y a un PSG sans Mbappé et il y a un PSG avec Mbappé, a constaté Guendouzi après la rencontre. Tout le monde est au courant. Je pense que tout le monde l’a vu depuis un certain moment. Il a été efficace, il a montré tout son talent. On a essayé au mieux de le contenir, mais c’est difficile. Et quand il est comme ça, c’est encore plus difficile. Après, on est restés fidèles à ce qu’on fait depuis le début de saison, on n’a pas changé notre philosophie. Peu importe contre qui on joue et les joueurs qu’on a en face."

"On ne va pas tout jeter à la poubelle"

Forcément déçu par la prestation de son équipe, qui avait marché sur les Parisiens au début du mois en 8e de finale de la Coupe de France (2-1), Mattéo Guendouzi a reconnu la supériorité du club de la capitale lors de ces retrouvailles en L1. En promettant de ne pas baisser la tête dans les prochaines semaines.

"On a manqué d’efficacité offensivement et défensivement, a analysé le joueur de 23 ans. On est tombés sur une équipe qui a été meilleure que nous, qui a fait de très bonne choses et qui nous a mis en difficulté, avec Mbappé qui va très vite devant. Ce n’est pas une victoire, mais on ne va pas tout jeter à la poubelle parce qu’il y a quand même des choses intéressantes et on va continuer à tout donner jusqu’à la fin de la saison".