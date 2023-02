OM-PSG: comment Mbappé a échappé aux défenseurs marseillais pour égaler un record

Absent lors de la dernière défaite parisienne au Vélodrome, Kylian Mbappé était ce dimanche soir titulaire aux côtés de Lionel Messi lors de la victoire du PSG sur le terrain de l'OM en Ligue 1 (3-0). Avec deux buts et une passe décisive, il a éclaboussé la rencontre de son talent, et fait vivre un cauchemar à Eric Bailly.

Dans toutes les analyses tactiques d'avant-match, dans tous les débats, c'est son nom qui ressortait en premier. Grand absent de la défaite parisienne au Vélodrome le 8 février dernier en Coupe de France (2-1), match au cours duquel le PSG avait cruellement manqué de profondeur et de verticalité, Kylian Mbappé était particulièrement attendu ce dimanche soir pour la "revanche" en Ligue 1, conclue sur une nette victoire (3-0). Et comme souvent lorsqu'il est attendu, Kylian Mbappé a répondu présent.

>>> Revivez OM-PSG (0-3)

Interrogé 48 heures avant la rencontre sur un éventuel plan pour museler le numéro 7 parisien, l'entraîneur marseillais Igor Tudor n'avait pas voulu se focaliser sur lui. Ce dimanche soir, sans procéder à une révolution tactique (l'OM a tenté de jouer le même football que depuis le début de saison), le technicien croate avait pourtant concocté un schéma un peu particulier pour le vice-champion du monde - aligné dans l'axe gauche de l'attaque parisienne - en positionnant Nuno Tavares dans le couloir droit.

Plus rapide que Jonathan Clauss, habitué à ce poste de piston droit, le Portugais pouvait - sur le papier - prendre Mbappé à la course si besoin. Sauf que dans les faits, c'est Eric Bailly qui s'est retrouvé toute la soirée au duel avec l'attaquant français. La titularisation de l'Ivoirien dans l'axe droit de la charnière à trois (aux côtés de Rongier et Balerdi), était elle un choix par défaut, davantage dû aux absences de Chancel Mbemba et Samuel Gigot, qu'à ses performances récentes. Et le défenseur prêté par Manchester United a vécu un petit calvaire.

Mbappé impliqué sur les trois buts, Bailly aussi

Discret pendant le premier quart d'heure, Mbappé a frappé une première fois à la 25e. D'une soudaine accélération transversale, il a échappé au marquage de Bailly pour passer dans le dos de Rongier, être servi parfaitement par Messi dans la profondeur, et ajuster Pau Lopez pour l'ouverture du score (1-0, 25e).

Le deuxième épisode a eu lieu moins de cinq minutes plus tard. Après un joli mouvement avec Nuno Mendes le long de la ligne de touche, Kylian Mbappé s'est retrouvé face à Bailly sur le côté gauche de la surface. Il a alors cadré l'Ivoirien, et délivré une passe laser entre ses jambes pour offrir un caviar à Messi devant le but (2-0, 29e).

Une connexion quasi-parfaite avec Messi en l'absence de Neymar

En confiance, l'enfant de Bondy s'est même permis de tenter une frappe lointaine (36e), avant de manquer un face à face avec Lopez sur un décalage de Lionel Messi (39e), avec qui la connexion, en l'absence de Neymar, a frôlé la perfection. La preuve sur le troisième but: Mbappé a hérité du ballon dans le camp marseillais, s'est appuyé sur son compère argentin, qui lui a idéalement remis d'une merveille de louche (dans le dos de Bailly, encore) pour la volée du gauche et le 3-0 (55e).

Un doublé qui a permis à Kylian Mbappé de tuer la rencontre et les derniers espoirs marseillais, en même temps que de rentrer un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Avec 200 réalisations, le voilà désormais, à 24 ans, co-meilleur buteur du club de la capitale avec Edinson Cavani.

Pour éviter que le record ne tombe dès ce soir et que la démonstration ne tourne à la correction, Igor Tudor a réagi - sans doute un peu tard - en sortant Bailly à la 66e, pour mettre Clauss dans le couloir droit, faire basculer Tavares dans le couloir gauche, et décaler Kolasinac dans l'axe. Cette réorganisation, associée au scénario de la rencontre, a rendu la fin de partie de Kylian Mbappé plus anecdotique. Mais la machine avait déjà frappé.