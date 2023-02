OM-PSG: Kylian Mbappé inscrit un doublé et égale le record des 200 buts parisiens de Cavani

Kylian Mbappé a inscrit un doublé ce dimanche lors du Classique de la 25e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'OM au Vélodrome. Sur la pelouse du Vélodrome, l'attaquant français a rejoint Edinson Cavani dans l'histoire: l'Uruguayen détenait jusqu'ici le record de buts (200) inscrit avec le club parisien.

Avec ou sans Kylian Mbappé, la situation est bien différente pour le PSG. Ce dimanche, à l'occasion du Classique face à l'OM, l'attaquant français a encore montré tout son talent, s'affirmant un peu plus, s'il le fallait, comme le patron de son équipe. Pour l'occasion, grâce à un doublé au Vélodrome, le joueur de 24 ans est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du club parisien.

Pour son 265e match en carrière avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué ses 199e et 200e buts sous le maillot parisien, égalant le record jusqu'ici détenu par Edinson Cavani. Le Matador, au club entre 2013 et 2020, avait eu besoin de 301 rencontres pour arriver à un tel total. En avance, comme bien souvent lorsqu'il s'agit de statistiques et de records, Kylian Mbappé aura très logiquement l'occasion d'ici la fin de saison de s'isoler à des hauteurs encore inconnues à Paris.

Face à l'OM, Mbappé a montré la voie à la 25e minute. Trouvé par Lionel Messi, le champion du monde 2018 a pris de vitesse Valentin Rongier pour ouvrir le score. Dans la foulée, la situation s'est inversée et le Français a livré une délicieuse passe décisive pour l'Argentin, seul face aux cages pour le deuxième but de la soirée (29e). Les deux hommes ont encore combiné à la 55e minute pour un morceau d'histoire: après une louche du septuple Ballon d'or, Mbappé a été clinique pour finir l'action.

29 buts cette saison avec le PSG, en 29 matchs

Arrivé au PSG à la fin du mercato estival 2017, sous la forme d'un prêt payant en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé reste sur quatre saisons de rang où il a terminé meilleur buteur du championnat français. Avec ses deux nouvelles réalisations du jour, l'attaquant parisien a aussi repris seul les commandes du classement des buteurs en cette saison, avec 17 pions marqués.

En cette année 2023, Kylian Mbappé totalise désormais neuf buts: un quintuplé face à Pays de Cassel en Coupe de France et un doublé face au LOSC dimanche dernier en championnat avant cette prestation face à l'OM. Depuis le début de la saison, il compte 29 buts en autant de matchs disputés avec le PSG toutes compétitions confondues, pour sept passes décisives.

A ce total en club s'ajoute aussi forcément celui en sélection. Avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a confirmé son statut de superstar lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, dont il a été le meilleur buteur avec 8 réalisations dont un triplé en finale. Les supporters parisiens attendent eux maintenant de voir leur "Kik's" être au meilleur de sa forme pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, prévu le 8 mars prochain face au Bayern Munich.