PSG: buts, invincibilité... les stats impressionnantes de Mbappé contre l’OM

Absent lors de la défaite face à l'Olympique de Marseille en Coupe de France il y a 15 jours, le buteur du PSG Kylian Mbappé sera bien là dimanche, pour le Classique en clôture de la 25eme journée de Ligue 1. Pas une bonne nouvelle pour l'OM face à qui le champion du monde 2018 a souvent brillé.

Entre crainte et admiration, les supporters de l’OM auront les yeux fixés sur Kylian Mbappé dimanche soir au stade Vélodrome, pour le Classique face au PSG (20h45). Pour se rassurer, ils pourront toujours se dire que leur équipe n’est pas celle à qui le Parisien a inscrit le plus de buts en Ligue 1. Les victimes "préférées" du buteur du PSG s’appellent Montpellier et Dijon (12 buts encaissés toutes compétitions confondues).

Il n'a jamais perdu contre l'OM

Face à l’Olympique de Marseille, le champion du monde 2018 n’a scoré "que" huit fois. Huit buts en 13 matchs (dont 11 avec le PSG) soit une moyenne de 0,72 but par Classique qui n’a pas de quoi rassurer les Marseillais à quelques heures du choc, en clôture de la 25eme journée de Ligue 1. C’est simple, en 13 rencontres disputées avec Monaco (2) et Paris (11), Kylian Mbappé n’a jamais perdu contre l’Olympique de Marseille. Les deux dernières défaites du PSG face à l’OM au Parc en 2020 et il y a 15 jours en Coupe de France ? Il était absent. Tout sauf une coïncidence.

Huit buts et deux passes décisives en 13 matchs

Face au rival marseillais, Kylian Mbappé sort presque toujours vainqueur (11 succès et deux résultats nuls). Avec huit buts et deux passes décisives, il a été décisif à dix reprises en 13 matchs. Impressionnant surtout que sa première apparition face à l’OM, avec Monaco le 15 janvier 2017 au Vélodrome (1-4), n’a duré qu’une poignée de secondes, Mbappé entrant à la 90eme minute à la place de Bernardo Silva.

Depuis, le Parisien a pris l’habitude de martyriser les Marseillais. Même quand il est remplaçant. Au mois d’octobre 2018, Thomas Tuchel punit sa star, arrivée en retard à la causerie d’avant-match. Qu’à cela ne tienne, entré à l’heure de jeu, Mbappé met moins de quatre minutes pour écoeurer le Vélodrome. Lancé par Di Maria, il met un courant d’air à Boubacar Kamara et trompe Steve Mandanda d’un tir croisé. Dimanche soir, le polyvalent milieu de terrain et le gardien international ne seront pas là. Mais Kylian Mbappé, lui, fera toujours trembler les supporters marseillais.