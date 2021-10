OM-PSG: le groupe marseillais au complet, l'incertitude Ünder levée

Incertain pour le Classique OM-PSG en raison "d’une gêne" selon son entraîneur Jorge Sampaoli, l’ailier turc Cengiz Ünder figure bien dans le groupe olympien à la veille du choc de la 11eme journée de Ligue 1 au stade Vélodrome.

L’OM au complet. Jorge Sampaoli pourra s’appuyer sur l’ensemble de son groupe pour le choc face au PSG dimanche soir au stade Vélodrome. Le principal doute était l’éventuelle absence de Cengiz Ünder. L’ailier turc souffrait d’une "gêne" avait annoncé Jorge Sampaoli vendredi en conférence de presse. "Parmi les joueurs qui ont joué hier (jeudi face à la Lazio en Ligue Europa, 0-0), le seul qui a une douleur c'est Ünder. On verra s'il peut récupérer pour dimanche ou non. On espère que oui", avait déclaré l’Argentin.

Vingt-quatre heures plus tard, la recrue de l’OM figure dans le groupe olympien dévoilé ce samedi soir. Face aux stars parisiennes, l'Olympique de Marseille, 3eme de Ligue 1, tentera de réaliser un exploit et de gagner son 6eme match de la saison.

Le groupe marseilllais

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Lirola, Amavi, Peres, Alvaro, Caleta Car, Saliba, Balerdi

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Harit, Guendouzi

Luis Henrique, De la Fuente, Payet, Dieng, Milik, Ünder