OM en direct: la conf de Sampaoli et Rongier avant le choc contre le PSG

Originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis, le défenseur de l'OM William Saliba, qui affrontera dimanche soir le PSG, a débuté le football dans le club de sa ville. Où, chez les U11, son entraîneur n'était autre que Wilfrid Mbappé, le père de Kylian.

"Il a été mon entraîneur pendant un ou deux ans, racontait-il dès 2018, en marge d'un tournoi avec l'équipe de France U18 à Limoges. C'était un vrai coach. Il m'a tout appris et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui."

De nouveau interrogé sur le sujet en 2019, Saliba avait décrit un entraîneur "direct, franc", qui n'hésitait pas "à (le) bousculer". "Même quand je faisais un bon match, il m’en demandait plus, il ne voulait pas que je me repose sur mes lauriers, indiquait-il. Quand j’y pense, il me rappelle énormément Jean-Louis Gasset. C’est une chance de pouvoir côtoyer des éducateurs dans leur genre."