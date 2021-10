OM-PSG: "On a ramené un bon point" estime Keylor Navas

Le gardien de but du Paris Saint-Germain Keylor Navas est reparti plutôt satisfait du stade Vélodrome où le PSG a obtenu un match nul 0-0 face à l’OM en clôture de la 11eme journée de Ligue 1.

Une clean sheet au Vélodrome, c’est toujours bon à prendre pour Keylor Navas. Le gardien de but du PSG qui est en concurrence avec Donnarumma cette saison, n’a pas failli dans le Classique même si l’OM s’est vu refuser un but de Milik pour une position de hors-jeu en première période. "On n'est pas satisfait à 100% parce qu'on voulait gagner, mais c'est un bon point, a réagi l’ancien portier du Real Madrid après ce match nul 0-0 face à l’Olympique de Marseille. Nous avons eu des occasions, mais nous avions face à nous une grande équipe. Nous avons fait les efforts pour l’emporter. Mais avec l’expulsion (d’Hakimi), cela a été plus compliqué de jouer. Nous avons dû défendre davantage et nous avons ramené un point, qui je pense est un bon point."

Il a aimé l'ambiance au Vélodrome

Au-delà du résultat, Keylor Navas a aussi été bluffé par l’ambiance bouillante du stade Vélodrome. Il s’agissait du premier Classique depuis le retour du public dans les stades. Un vrai bonheur pour le Parisien. "L’ambiance était très bonne, c'était une joie pour tout le monde de jouer devant ce public, le football avec les supporters, c'est vraiment complètement autre chose."