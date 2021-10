OM: quand Under n'arrive pas à expliquer le système de Sampaoli à ses propres amis

Dans une interview pour le Canal Football Club, Cengiz Under a avoué qu'il n'arrivait pas à expliquer à ses amis le système de jeu mis en place par Jorge Sampaoli à l'OM.

"Je leur dit de laisser tomber." En interview pour le Canal Football Club, l'attaquant de l'OM Cengiz Under est revenu sur le système de jeu de Jorge Sampaoli en 3-3-3-1 en phase offensive et 4-2-3-1 en phase défensive, qu'il a du mal à expliquer à ses proches.

"Parfois mes amis en Turquie me demandent dans quel système on joue avec Sampaoli", raconte l'attaquant arrivé à Marseille au mercato estival. "Je leur réponds "laissez tomber" et je change de sujet" ajoute-t-il en rigolant.

"Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque"

Plus formel, le Turc revient finalement sur le personnage qu'est son coach à l'OM: "Sampaoli est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, il s'enflamme souvent et il est comique aussi. Je suis vraiment content de travailler avec lui." Il reconnaît avoir échangé au téléphone avec le technicien marseillais avant de signer dans le club phocéen. "Je ressentais son énergie", se rappelle-t-il.

S'il a du mal à expliquer le système dans lequel il évolue, Cengiz Under semble tout de même satisfait de la liberté qui lui est donnée par Sampaoli: "Je peux jouer comme je veux, il me laisse libre en attaque. Et ça c'est très important pour moi. Je joue sur les côtés, je suis bon en duel, je fonce rapidement sur l'adversaire, et j'aime jouer en un contre un... J'essaie de me mettre en position de marquer ou de créer des occasions pour mes coéquipiers..."

Un jeu qui semble plaire au technicien marseillais, qui a déjà titularisé l'attaquant à huit reprises en 13 journées, manquant notamment la rencontre contre Lorient après son carton rouge contre Lille. Auteur d'un excellent début de saison, Cengiz Under avait inscrit trois buts en trois rencontres lors du début du championnat.