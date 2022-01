OM: Rami dézingue Eyraud, l’homme qu’il "déteste le plus dans le monde du football"

Une fois n'est pas coutume, Adil Rami n'a pas épargné l'ancien président de l'OM Jacques-Henri Eyraud, auquel il ne pardonne pas de l'avoir évincé du club pour faute grave en 2019.

Dans une longue interview accordée au quotidien L’Équipe, le champion du monde 2018 Adil Rami dit avoir souffert du traitement qu’il a subi après son départ de l’OM, où tout ne s’est pas passé comme il l’avait imaginé. Rami avait été licencié pour faute grave à l’été 2019 alors qu’il était lié avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2021. S’il assure ne pas nourrir une forme de ressentiment à l’égard de son ancien coach, Rudi Garcia, le défenseur voue cependant une haine tenace à Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président du club, qui siège encore et toujours au conseil de surveillance de l’OM.

Si c'était à refaire... "Je serais resté à Séville"

"C'est l'homme que je déteste le plus dans le monde du football, déclare Rami, sans qu’on soit véritablement étonné. Je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas le rencontrer, lui serrer la main. Ces gens ont des ondes négatives et salissent le football. J'ai perdu le premier tour du procès, mais je suis impatient de voir le deuxième tour en appel. Je suis plutôt serein." Adil Rami avait attaqué le club phocéen devant les Prud’hommes pour licenciement abusif. Débouté de son action judiciaire, Rami a promis un match retour devant les tribunaux avec l’espoir d’obtenir gain de cause.

Tombé au plus bas en France à cette époque, Adil Rami est passé par des moments compliqués. Si c’était à refaire, Adil Rami pense aujourd’hui qu’il n’aurait jamais quitté Séville. "Je serais resté à Séville, confie-t-il. Je ne regrette pas d'avoir joué à l'OM, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Mais ce n'était peut-être pas le bon timing. C'est ce que je me dis car ça s'est mal passé avec un président non professionnel et un coach que j'avais déjà eu, et avec lequel ça s'était bien fini à Lille."