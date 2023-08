OM – Reims : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la saison de Ligue 1 Uber Eats ce samedi. Pour la deuxième rencontre, Marseille accueille Reims. Découvrons ensemble comment suivre cette affiche en direct.

La rencontre entre Marseille et Reims est à suivre ce samedi dès 17 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo, comme toutes les rencontres qui seront proposées le samedi sur ce créneau horaire pendant toute la durée de la saison.

Une première à domicile pour l’OM

Pour ouvrir la saison, les joueurs de l’OM démarrent donc avec une affiche à domicile face à Reims. Troisièmes l’an dernier, les Olympiens espèrent faire aussi bien pour ce nouvel exercice qui démarre avec 18 équipes au lieu de 20. En lieu et place des 38 journées habituelles, on retrouvera pour cet exercice 2023 / 2024, 4 journées de moins. Reims, qui avait terminé le dernier exercice dans le ventre mou du classement espère retrouver une place dans le top 10 pour cette nouvelle saison. Si une place européenne paraît difficilement accessible, un bon début de saison pourrait apporter beaucoup d’espoir. Pour l’ouverture de la saison, Pierre Emerick Aubameyang pourrait faire ses grands débuts sous le maillot olympien. Celui qui a déjà joué à Saint Etienne retrouvera donc la Ligue 1 Uber Eats après plusieurs années en Allemagne, en Angleterre et en Espagne.

Comment suivre Marseille – Reims ?

Cette rencontre entre Nice et Lille est à suivre ce samedi 12 août dès 17 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo. Si vous souhaitez suivre le match dans les meilleures conditions, il faudra opter pour un double abonnement à Amazon Prime puis au Pass Ligue 1. Le premier est proposé au prix de 6,99 euros par mois, sans engagement de durée. Le Pass Ligue 1 est quant à lui accessible dès 14,99 euros par mois ou 99,99 euros pour l’abonnement annuel. Comme Amazon Prime, le Pass Ligue 1 est accessible sans engagement de durée.

