OM: rester à Marseille ou revenir à Arsenal ? Saliba fait le point sur son avenir

Invité de Rothen s’enflamme jeudi sur RMC, le défenseur central de l’OM William Saliba s’est exprimé sur son avenir. Prêté par Arsenal où il ne s’est jamais imposé, il dit être "heureux à Marseille."

Quel avenir pour William Saliba ? A 20 ans, le natif de Bondy réalise une saison pleine avec l’Olympique de Marseille. Avec 27 matchs disputés toutes compétitions confondues, il est l'un des hommes de base de la défense olympienne, la moins perméable de Ligue 1. Mais s’il flambe avec l’OM au point de frapper à la porte des Bleus, le défenseur central fait l’objet d’un prêt d’Arsenal, club avec lequel est lié contractuellement jusqu’en 2024.

"Je n’ai pas envie de penser au futur"

Après avoir été prêté à Nice la saison passée, l’international Espoirs se verrait bien poursuivre à l’OM la saison prochaine. "La seule chose que je peux dire c’est que je suis heureux à Marseille, a-t-il confié jeudi dans Rothen s’enflamme sur RMC. J’aime la ville, le club, les supporters, l’équipe… Tout se passe bien. Je ne sais pas ce qu’il va se passer dans six mois. L’année dernière, quand j’étais à Nice à la même période, je ne savais pas que je jouerais à Marseille. Les choses se passent tellement vite dans le football. Je n’ai pas envie de penser au futur. Je vais tout donner. Puis il y aura des discussions cet été. Cette année, ça se passe vraiment bien. J’essaie de faire comme si ce n’était pas un prêt."

Pas de regret avec Arsenal

En attendant de connaître plus précisément son avenir, William Saliba ne regrette pas d’avoir signé à Arsenal en 2019 avec seulement 19 matchs de Ligue 1 dans les jambes avec Saint-Etienne. "Il ne faut pas en avoir (des regrets), dit-il. Il y a des choses comme ça dans le foot. Il y a des moments difficiles. Tout n’est pas tout rose. Même si ça ne s’est pas bien passé sur le plan personnel, je prends ça comme une expérience. Ça m’a forgé un mental plus costaud. Avant d’aller à Arsenal, je me suis dit que j’allais jouer, j’en étais sûr, je me demandais avec qui j’allais jouer. Je suis arrivé, j’ai joué zéro match. J’ai joué avec les U23. Ça m’a mis une bonne claque. Aujourd’hui, je suis plus concentré. Il faut faire plus à chaque fois."

William Saliba a mûri et refuse d’en vouloir à Mikel Arteta : "Pour le coach, je n’étais pas encore prêt. Quand il y a eu le premier confinement, pendant qu’il y avait leur championnat, j’étais chez moi à Paris. Je ne faisais rien du tout. Je courais un peu. Je n’avais pas de condition physique. Après s’est posé la question de savoir si j’allais jouer la Coupe de France (avec Saint-Etienne, son ancien club où il était prêté)… Puis je suis rentré. Je me suis entraîné deux semaines tout seul. On a enchaîné 2-3 matchs amicaux mais je devais retrouver la condition physique. Le championnat a enchaîné rapidement et le coach a estimé que je n’étais pas prêt. Je respecte sa décision."