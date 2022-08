OM: réunion avec Longoria, tension avec Tudor… la mise au point musclée de Payet

A deux jours de la reprise du championnat avec la réception de Reims dimanche soir en clôture de la première journée de Ligue 1, Dimitri Payet était en conférence de presse ce vendredi. L’occasion pour le milieu offensif de l'OM de mettre les choses au clair sur la réunion entre les joueurs et le président Pablo Longoria et les supposées tensions avec le nouveau coach Igor Tudor.

C’est un Dimitri Payet tendu qui est apparu dans la salle de presse vendredi, à deux jours de la reprise du championnat dimanche contre Reims (21h). Interrogé d’entrée sur la réunion de mardi entre les joueurs et le président phocéen Pablo Longoria, le Réunionnais a fermement démenti en être à l’origine.

Il a aussi tenu à minimiser les tensions avec le nouveau coach Igor Tudor: "Dimitri Payet n'a jamais demandé à voir le président, a déclaré Payet en s’exprimant à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas de réunion demandée, ni de ma part, ni d'aucun joueur. Pablo Longoria est venu nous voir pour faire le point sur la préparation, ce qu'il attendait de nous et les objectifs de la saison. Je sais que Dimitri Payet fait vendre. On a essayé de nous déstabiliser, mais tout est clair en interne."

"Je ne suis pas l'assistante sociale"

Relancé sur les méthodes difficiles du technicien croate, l'ancien Lillois a reconnu qu’elles étaient "nouvelles" pour le groupe. "C’est une autre façon de travailler, a-t-il poursuivi. On bosse dur. On a besoin de digérer cette préparation qui a été très lourde. On arrive à comprendre et mettre en œuvre la façon dont souhaite jouer le coach."

Interrogé enfin sur son rôle au sein du groupe depuis le départ de Steve Mandanda, le meneur de jeu rappelle qu’il essaye d’être un leader depuis deux ans : "On a un groupe sain. Quand vous avez un vestiaire comme ça, c'est plus facile à gérer. J'ai aussi mes performances personnelles à gérer. Je ne suis pas l'assistante sociale pour régler les problèmes du vestiaire." Ambiance.