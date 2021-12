OM: Rongier raconte le "déclic" qu'il a eu grâce à Sampaoli

Invité de BFM Marseille ce lundi, Valentin Rongier est revenu sur la préparation estivale de l'Olympique de Marseille, au cours de laquelle il a vécu un "déclic". Le milieu de terrain de 26 ans explique avoir tout fait pour démontrer à l'entraîneur Jorge Sampaoli ses qualités.

Présent depuis 2019 à l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier est un joueur important de l'effectif du club phocéen. Mais l'arrivée de Jorge Sampaoli à Marseille en mars dernier a rebattu les cartes au sein du vestiaire et le milieu de terrain, qui fêtera ce mardi ses 27 ans, a cru un moment qu'il allait devoir quitter l'OM. C'est ce qu'a expliqué Rongier, invité de BFM Marseille ce lundi.

"Il ne compte pas sur moi, il va voir"

"J'ai demandé au coach si mes efforts pouvaient payer ou si ça ne servait à rien et s'il valait mieux que je parte", a indiqué en plateau le milieu formé à Nantes. La réflexion de Rongier fait suite à un événement qui s'est déroulé lors de la présaison. "Ce qui m'a le plus marqué, je vais être honnête, c'était pendant la préparation. Le coach a parlé des milieux de terrain et il a cité tout le monde, sauf moi", commence par raconter Rongier.

Le milieu marseillais se demande alors "s'il y a un problème", si dans la tête de Sampaoli, "[il] ne va pas être intégré à la rotation". "C'était un message pour moi, en tout cas je l'ai interprété comme ça. Peut-être que c'était autre chose et que je me suis fait des films, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit: "Attend, il ne compte pas sur moi, il va voir"", se remémore Rongier.

Un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli

Depuis, le milieu de terrain est un des joueurs les plus utilisés par Sampaoli. L'entraîneur argentin a fait de Rongier une rampe de lancement depuis le côté droit de la défense marseillaise en phase offensive. Une évolution satisfaisante pour Rongier, qui était blessé au moment de l'arrivée du coach argentin à l'OM et qui n'avait pas pu lui démontrer tout de suite son talent.

Cet instant lors de la préparation a en tout cas fait office de "déclic", comme l'a expliqué Rongier sur BFM Marseille, pour tenter de montrer qu'il voulait "aider l'équipe". Depuis, le milieu de terrain le fait bien et devrait à nouveau jouer en Ligue Europa ce jeudi face au Lokomotiv Moscou, pour cette fois aider l'OM à valider sa place en barrages de la Ligue Conférence.