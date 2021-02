OM: "Si on peut priver l'OL de gagner le championnat, on va le faire", sourit Gueye

Passé en conférence de presse ce vendredi, à deux jours d'OM-OL en Ligue 1, le milieu phocéen Pape Gueye a dit sa volonté de gagner dimanche pour entamer une série. Et si en plus Marseille peut embêter un rival...

Sur le plan individuel, Pape Gueye (22 ans) est en train de réaliser une très belle première saison à l'OM, puisqu'il s'est imposé au milieu de terrain, au côté de Boubacar Kamara. Sur le plan collectif, c'est en revanche plus compliqué, Marseille n'étant que 7e de Ligue 1 aujourd'hui.

Aussi, l'ancien Havrais espère profiter de la réception de l'OL, dimanche soir dans le choc de la 27e journée, pour repartir de l'avant.

"Ca peut être un déclic pour la fin de la saison"

"Est-ce qu’on boxe dans la même catégorie aujourd’hui? Je ne sais pas si je peux dire ça puisqu’il y a des matchs qu’on n’a pas su gagner, et eux l’ont fait, a d'abord déclaré l'ex-international U19 ce vendredi. Maintenant on a une série à faire, si on gagne dimanche ça peut être un déclic pour la fin de la saison. Si on gagne quelques matchs, on peut rapidement être bien positionnés."

Le fait que le rival lyonnais soit actuellement deuxième et toujours dans le coup pour le titre apporte-t-il un petit surplus de motivation? "Si on peut les priver de gagner le championnat, on va le faire, sourit le Marseillais. On ne va pas y réfléchir."

Dans la foulée, l'entraîneur Nasser Larguet a en revanche refusé d'enfiler le costume d'arbitre dans la course pour la première place entre Lille, Lyon, Paris et Monaco. "On n’est pas dans le rôle d’arbitre non, au contraire on est là pour faire de la compétition de haut niveau, pour gagner des matchs, a rappelé le technicien. Peu importe l’équipe qui gagnera le titre. Que ce soit Lyon, Lille ou Rennes (les prochains adversaires, ndlr), ce sont des matchs à enjeu pour nous, pour gagner des points et remonter dans les cinq premières places."