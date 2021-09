OM: "Tout Marseille avec le boss", le message de soutien des supporters pour Bernard Tapie

Les supporters marseillais ont apporté ce dimanche leur soutien à l'ancien président de l'OM Bernard Tapie, qui lutte toujours contre son cancer de l'estomac.

"Tout Marseille avec le boss". Avant Marseille-Rennes au Vélodrome ce dimanche à 17h, les supporters de l'OM membres du groupe de la Vieille Garde ont déployé une banderole en soutien à l’ancien président marseillais, Bernard Tapie. Atteint d’un cancer de l’estomac depuis 2017, l’ancien dirigeant de 78 ans avait dit lutter "pour ne pas mourir" lors d’une interview pour TF1 en début d’année.

Sur les réseaux sociaux, le fils de Bernard Tapie, Stéphane Tapie, a donné quelques brèves nouvelles de son père, accompagnées de photos et d’un message peu rassurant : "Profitez avant qu’il soit trop tard." Il y a deux semaines, c’est sa fille Sophie qui confiait, dans Gala, que son père menait un "combat de vie extraordinaire".

Un dimanche d'hommages au Vélodrome

Ce dimanche, un Vélodrome plein à craquer s’apprête à accueillir 52 000 spectateurs pour la rencontre face à Rennes, et aura forcément une pensée pour son ancien dirigeant. Cet hommage à Bernard Tapie vient s’ajouter au tifo déjà prévu par les MTP pour les 20 ans de la mort de Depé, capo et fondateur du groupe de supporters des MTP, et à l'hommage pour René Malleville, supporter mythique de l'OM, décédé ce dimanche. L'hommage itinialement prévu ce dimanche aussi pour Philousport, supporter marseillais et figure de Twitter, sera déplacé au week-end prochain pour Marseille-Lens, afin que sa famille puisse être présente.