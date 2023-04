OM – Troyes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la trente-et-unième journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. Pour la dernière affiche, Troyes se déplace sur la pelouse de l'OM. Voyons comment il est possible de suivre cette rencontre.

Malgré la mauvaise passe du PSG en championnat, les joueurs de l’OM n’arrivent pas à en profiter pour réduire leur retard.

Car si les joueurs du PSG ont connu une série de 2 défaites sur les 3 derniers matchs, l’OM affiche aussi une forme en dent de scie. Si le club phocéen est invaincu sur les 5 dernières rencontres, Marseille a surtout connu le partage des points ces dernières semaines (2 victoires, 3 matchs nuls). A l’entame du sprint final, Marseille s’affiche à la troisième place avec un bilan de 61 points pour 18 victoires, 7 matchs nuls et 5 défaites. Si la quête du titre semble compromise avec 8 points de retard sur le PSG, la place de dauphin est encore largement accessible. Avant cette nouvelle journée, Marseille accuse un retard de 2 points sur Lens alors que les Sang et Or se déplacent sur la pelouse du PSG. Pour cette dernière rencontre de la journée, Marseille retrouve Troyes qui occupe la place de dix-huitième du championnat, synonyme de relégation en fin de saison. Pire, le club bourguignon compte 7 points de retard sur la place de premier non relégable. Pour savoir comment suivre la rencontre en direct, on vous présente tout dans le paragraphe suivant.

Marseille – Troyes : à quelle heure ?

La rencontre entre Marseille et Troyes est à suivre ce dimanche dès 20 heures 45 sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais pour pouvoir accéder à la rencontre, il faudra avoir souscrit à deux abonnements distincts. Le premier, à Amazon Prime, pour 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Le second, au Pass Ligue 1 pour suivre 80 % des rencontres à chaque journée pour 12,99 euros par mois et toujours sans engagement de durée.

