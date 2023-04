OM-Troyes: "Il lui a fallu un temps d'adaptation", Tudor satisfait de Vitinha après son doublé

Après la victoire de l'OM (3-1) face à Troyes ce dimanche lors de la 31e journée de Ligue 1, Igor Tudor a souligné les progrès de Vitinha, auteur d'un doublé. Pour le Croate, l'attaquant portugais a changé de visage depuis son passage en sélection en mars dernier.

Une première pour Vitinha. Lors de la victoire de l'OM ce dimanche face à Troyes (3-1) dans le match de clôture de la 31e journée de Ligue 1, l'attaquant portugais a signé son premier but sous le maillot phocéen pour ouvrir le score (2e). Le joueur de 23 ans a même doublé sa mise en seconde période (64e).

Vitinha a attendu son septième match en Ligue 1 pour trouver la faille. "Il a marqué ses buts, il a donné de l'énergie, amené de la fraîcheur, a noté Igor Tudor au micro de Prime Vidéo. Lui et Issa Kaboré ont été très bons."

Le technicien croate a aussi indiqué que le Portugais était une autre option fiable pour le poste de numéro 9. "Bien sûr. on avait besoin de ça, de quelque chose de nouveau, de plus frais, a souligné le coach. Et ça a été le cas."

"Après la trêve, il est revenu changé"

Recruté en janvier dernier pour 32 millions d'euros, soit le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, Vitinha s'était contenté de plusieurs bouts de matchs principalement depuis. "Tout le monde est très content pour lui, il a fallu un temps d'adaptation. Après la trêve internationale (en mars, NDLR), il est revenu changé. Quand il est dans la surface, c'est un danger pour les adversaires", a noté encore Tudor, cette fois en conférence de presse.

Toutefois, Vitinha n'a pas tout réussi non plus face à Troyes, avec deux loupés importantes face à Gauthier Gallon (13e, 49e). Dimanche prochain, en déplacement à Lyon, le numéro 9 marseillais aura l'occasion de prouver sa valeur dans un match important. Avant ce rendez-vous, l'équipe de Tudor a repris la deuxième place, avec un point d'avance sur Len.